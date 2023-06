Los docentes de escuelas públicas y privadas ratificaron el paro de este jueves

Este jueves 22 de junio no habrá clases en las escuelas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe luego de que los gremios docentes, SADOP y ASAFE, se adhirieran al paro de 24 horas anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación, Ctera, en repudio a “la represión al pueblo jujeño”.

Los referentes gremiales AMSAFE, Rodrigo Alonso, y de SADOP, Pedro Bayúgar, realizaron hoy por la mañana un conferencia de prensa donde ratificaron la medida de fuerza y anunciaron, además, que habrá un paro regional en los departamentos Rosario y San Lorenzo contra la violencia en las escuelas.

“Expresamos con una visión multisectorial lo que es nuestra posición de lo que está pasando en la provincia de Jujuy, particularmente, con un conflicto docente de hace varias semanas y que tiene que ver con mejorar el salario de las trabajadoras y de los trabajadores que apenas alcanza el piso salarial y que en vez de convocar a paritarias, el gobernador de la provincia (Gerardo Morales) reprimió las protestas que llevaban adelante las compañeras y los compañeros. Luego, instar una reforma constitucional que a nuestro entender es inconstitucional, que no solamente pone en juego los derechos de los pueblos originarios sino que también invalida cualquier protesta que podamos llevar adelante los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo”, explicó Alonso.

“Nosotros volvemos a ratificar no solamente la preocupación y el repudio, sino que volvemos a destacar que nuestra organización madre la CTERA ha dispuesto un paro de 24 horas que por supuesto AMSAFE adhiere. Ese paro de 24 horas va a ser sin asistencia a los lugares de trabajo, que va a haber acciones en toda la provincia, pero que particularmente nos estaremos concentrando y movilizando en la ciudad de Rosario porque además de este paro nacional de la CTERA ya estuvo dispuesto un paro regional en los departamentos de Rosario y San Lorenzo por los hechos de violencia que venimos denunciando, la necesidad que las escuelas sean entendidas como territorio de paz“, dijo.

“Ante esta definición que se ha tomado va a haber una movilización y un paro que es multisectorial que no es solamente de los docentes porque entendemos que el problema de la violencia no es exclusivamente de las maestras y profesores sino que es toda una sociedad que tiene que salir a reclamar y exigir que las autoridades y todo el arco político tomen medidas para que no suframos nuevamente balaceras y que podamos trabajar en paz“, afirmó.

Por su parte, Bayúgar sostuvo: “SADOP a nivel nacional dispuso un paro nacional de los docentes privados de todo el país en solidaridad con los compañeros de Jujuy y con el pueblo jujeño que en sus distintas expresiones ha sido avasallado y reprimido, y nosotros nos sentimos como parte de ese pueblo”.