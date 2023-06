Termina la fiesta: Ford despide a uno de sus icónicos modelos

Después de 47 años, Ford le pone punto final a la producción de uno de sus autos más reconocidos en todo el mundo. Se trata del Ford Fiesta, que después de ocho generaciones se despide definitivamente del mercado. A lo largo de su historia, se vendieron más de 22 millones de unidades a nivel mundial.

El objetivo de la empresa para 2030 es empezar a comercializar únicamente vehículos eléctricos. Es por esto, que desde julio la principal fábrica de Europa en Colonia, Alemania dejará de producir el modelo.

De todas formas, hace casi un año sólo se producía en Alemania. En el pasado también se fabricaba en Brasil, China, India, Sudáfrica y Gran Bretaña.

Ford Fiesta: su recorrido en Argentina

El reconocido Ford Fiesta llegó por primera vez al mercado argentino recién a partir de su tercera generación. En un principio se ensamblaba en México y más adelante en Brasil. Su pico de ventas se dio entre 2014 y 2015 cuando ocupó el cuarto y tercer puesto respectivamente en el ranking de autos más vendidos en el país. Llegó a comercializar 25.000 unidades por año.

Si bien se dejará de fabricar a nivel mundial, la noticia no genera tanto impacto en Argentina ya que desde 2021 el modelo no llegaba al país luego del cierre de la planta de producción en Sao Bernardo do Campo.

¿Qué modelo reemplazará al Ford Fiesta?

Según señalaron desde la empresa, el modelo que llegará para ocupar el lugar del Ford Fiesta será el Ford Puma. La estrategia es apuntar a los autos eléctricos y por esto apostarán a este auto.

El Puma se comenzará a fabricar en su versión eléctrica durante 2024. De esta manera se suma a la lista de autos 100% eléctricos disponibles en el mercado al igual que Explorer, una apuesta por la electrificación que irá de la mano a un centro totalmente nuevo para su producción en Colonia.