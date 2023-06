Presentaron la Copa Santa Fe 2023

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, presentó este viernes en la ciudad capital la edición 2023 de la Copa Santa Fe, donde se desarrollarán competencias de fútbol, voleibol, basquetbol, rugby y hockey, con el objetivo de difundir, promocionar y apuntalar a las instituciones y a sus deportistas. La actividad se llevó a cabo en el complejo La Redonda, Arte y vida Cotidiana.

En la oportunidad, Perotti aseguró que “queremos superar lo que entre todos hicimos en la edición anterior de la Copa Santa Fe, sabiendo que a partir de ahora comienzan las competencias semanalmente que nos llevarán hasta cerca de fin de año”.

“Al compromiso del gobierno con el deporte lo tenemos que ratificar todos los días”, continuó el mandatario santafesino, quien agregó: “El deseo de que la provincia siga creciendo y continúe siendo el semillero del deporte argentino, nos exige acompañar día a día a nuestros clubes, tratando de que la organización y el vínculo de las instituciones crezca todos los días. No puede haber una provincia deportiva si no hay clubes, si no hay ligas, si no hay federaciones; y no puede haber un semillero exitoso y creciente, si no hay un buen trabajo en esos clubes”, afirmó el gobernador.

En ese marco, Perotti agradeció “el trabajo de cientos de hombres y mujeres anónimas que sostienen a cada uno de nuestros clubes en toda la provincia; a los dirigentes de instituciones, ligas y federaciones de cada uno de los deportes. Porque esto le sirve a cada uno de nuestros pueblos para que se sientan orgullosos de que su club va a competir; y nos da también la posibilidad de ver el trabajo importante que se hace en los clubes más humildes”.

Finalmente, el gobernador destacó la importancia de la formación de niñas, niños y adolescentes, y la necesidad de “transmitirles lo bueno del deporte, la exigencia, la preparación, como caminos para crecer en la disciplina y como personas”, concluyó Perotti.

A su turno, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, agradeció al gobernador Perotti “por seguir apostando al deporte”, y a las distintas federaciones deportivas, ligas y clubes de barrio, “por el trabajo que realizan mancomunadamente con el gobierno provincial, brindándoles oportunidades a nuestras niñas, niños y adolescentes. El deporte genera valores y da la posibilidad de descubrir nuevos talentos a través de eventos como la Copa Santa Fe”.

SANTA FE, SEMILLERO DEL DEPORTE NACIONAL

Por su parte, la secretaria de Deportes, Florencia Molinero, señaló que "creemos firmemente que Santa Fe es el semillero del deporte argentino", y recordó "lo que transitamos de esta gestión y la experiencia de trabajar con los clubes en la infraestructura deportiva lo cual les permitió ser sede de los Juegos Santafesinos, donde este año tenemos más de 100.000 chicos adolescentes participando", aseguró.

Molinero ponderó el rol de "las federaciones, que fueron una gran ayuda” y expresó que “estoy convencida de que en esta gestión hemos trabajado y ayudado a crecer a esta Santa Fe deportiva".

Previamente, el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, destacó “el trabajo que los clubes hacen con los niños, desarrollándolos, enseñándoles los valores, no solo el deporte, lo cual es muy importante”, al tiempo que valoró “el acompañamiento del gobierno para poder seguir con este crecimiento”.

En tanto, el vicepresidente de la Federación Santafesina de Voley, Juan Manuel Belbuzzi, agradeció al gobierno provincial “la posibilidad de tener una competencia integral, con un trabajo mancomunado con las federaciones”, donde “participan chicos y chicas desde Villa Ocampo hasta Rufino, lo cual brinda la posibilidad de que todas y todos se conozcan, participen y no quede ningún club afuera”.

Seguidamente, el basquetbolista Tayavek Gallizzi, valoró “que exista este apoyo a los clubes, lo cual hace que los chicos puedan seguir dedicándose y que cada vez sean menos los que dejan el deporte y más los que siguen practicándolo para seguir creciendo”.

Finalmente, el ex arquero de fútbol profesional, Roberto Abbondanzieri, destacó “todo lo que está haciendo la provincia en el deporte que es importante para los que somos del interior”.

PRESENTES

Del acto participaron también las ministras de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; de Salud, Sonia Martorano; de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; y de Género y Diversidad, Florencia Marinaro; el secretario de Prácticas Sociocomunitarias, Ignacio Martínez Kerz; el senador nacional Roberto Mirabella; y el senador por el departamento La Capital, Marcos Castello.

También estuvieron autoridades de federaciones y asociaciones en representación de las cinco disciplinas: el presidente de la Federación Santafesina de Hockey, Patricio López; el presidente de la Federación Santafesina de Básquet, Roberto Monti; y los representantes de la Unión Santafesina de Rugby, Enrique Patrizi y Rubén González.

COPA SANTA FE

La Copa Santa Fe presenta una serie de torneos provinciales que tienen el objetivo de potenciar el deporte a través de competencias que se extienden a todo el territorio santafesino y sus clubes, auspiciando la integración y garantizando los eventos con apoyo y acompañamiento en un trabajo articulado con las federaciones provinciales de cada deporte.