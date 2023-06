¿Cuáles son los nombres que suenan para reemplazar a Méndez?

Este domingo, el Mundo Unión se despertó con la sorpresiva noticia de que Sebastián Méndez renunció a su cargo al mando del primer equipo. Si bien la dirigencia lo intentó convencer, el técnico tomó la decisión y no hubo retorno.

Claramente, no sentó bien la decisión y el club se expresó en redes sociales. En la publicación en la que comunicaron la determinación del entrenador, aseguraron que "la decisión intempestiva de Sebastián Méndez nos genera una gran decepción al igual que el accionar de Vélez Sarsfield".

Inmediatamente, los directivos empezaron a moverse y a realizar llamados con el fin de encontrar a un reemplazante rápidamente. Una noticia positiva es que la carpeta de nombres es amplia debido a que el Gallego sólo estuvo dos meses, por lo que es fácil establecer comunicación con aquellos entrenadores que sonaron para asumir en abril.

Hasta el momento, Luis Spahn y compañía no dan nombres específicos. Prefieren mantener cautela para no desprestigiar a aquellos que no son considerados.

Los nombres que pican en punta

La información que circula es que hay dos candidatos que corren con ventaja. Primero, está Cristián González. El Kily tuvo como única experiencia su paso por Rosario Central, donde dirigió 68 partidos con un total de 25 partidos ganados, 14 empatados y 29 perdidos. Se destaca una buena participación en la Copa Sudamericana 2021, en la que alcanzó los cuartos de final.

Segundo, aparece el nombre de Diego Martínez. El entrenador de 45 años se formó en Barcelona, trabajó en las infantiles de Boca Juniors y tuvo un gran paso por Tigre, club con el cual obtuvo el ascenso en 2021 y luego llegó a la final de la Copa de la Liga en 2022, lo que fue un resultado histórico a pesar de perder por 3 a 0 justamente contra el Xeneize. Evidentemente, es un técnico de renombre y que interesa, pero no es fácil de llegar a un acuerdo porque, precisamente, tiene un buen pergamino y su cotización es alta.

Otros posibles nombres son los de Omar De Felippe y Abel Balbo. Antes de que la dirigencia se decantara por Méndez, ambos entrenadores fueron considerados para suplantar a Gustavo Munúa.

Las próximas horas serán claves en el Mundo Unión. La dirigencia debe moverse rápidamente para contratar al nuevo entrenador y encarar la última parte del campeonato que lo tiene al Tatengue peleando por alejarse de la zona crítica del descenso. Por el momento, Juan De Olivera y Diego Calgaro se harán cargo del equipo hasta la llegada del nuevo técnico.