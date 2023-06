Vecinos de los barrios Roma y República del Oeste reclamarán más seguridad

Vecinos de los barrios Roma y República del Oeste convocaron para esta noche una concentración en Av. Freyre y Vera para reclamar más seguridad. La protesta tendrá lugar desde las 20 horas y surgió luego del crimen de un joven el fin de semana.

La concentración tendrá lugar luego que, ayer por la mañana, fuera encontrado asesinado Carlos Valdez de 27 años, en avenida Freyre y Vera. Por el momento se investiga el móvil del homicidio, pero las primeras versiones apuntarían a un supuesto "ajuste de cuentas".

"Este fin de semana se cometió un homicidio con balacera. La verdad que llegamos al tope con esto porque las calles parecen liberadas, no sabemos si viene de parte de la bailanta que se hace los sábados por la noche en República del Oeste. Pero sí sabemos que ese lugar trae esos muchos problemas", contó una vecina.

"Tenemos los grupos de alarmas comunitarias con referentes de cada cuadra de barrio Roma y República del Oeste y casi todos los días se viven diferentes hechos de inseguridad. Ya no sabemos cómo actuar, las alarmas no dar abasto. Si se hace presente bastante la GSI y acompaña mucho al vecino. Es más, en este hecho del domingo, tuvieron problemas estos agentes porque aparentemente fueron familiares del chico que mataron, detuvieron a uno de la GSI que justo circulaba por la zona. Lo increparon y lo amenazaron con armas de fuego para que pueda trasladar al chico hasta el Cullen. O sea que también están a la deriva porque no están armados y padecen lo mismo que nosotros, tratan de ayudarnos, pero no dan abasto", manifestó.