Villa Gobernador Gálvez puso en marcha la planta municipal de producción de adoquines

La Planta Municipal De Producción de Adoquines de Villa Gobernador Gálvez comenzó a funcionar hoy, con la producción de las primeras piezas de adoquines que se utilizarán para pavimentar calles en los barrios. En ese marco, las instalaciones fueron recorridas por el intendente Alberto Ricci, el precandidato a concejal Esteban Lenci, el precandidato a diputado provincial, Antonio Bonfatti y el precandidato a senador por el departamento Rosario, Miguel Cappiello.

En el marco de la puesta en funcionamiento de la planta, Alberto Ricci señaló: "Estamos muy felices, es un día histórico para todos los villagalvenses. Esta Planta Municipal De Producción de Adoquines, algo inédito para la ciudad y para toda la región, nos va a traer muchísimos beneficios. En poco tiempo, vamos a empezar a pavimentar calles con los adoquines que se produzcan acá y además vamos a generar empleo tanto en el proceso de producción como colocación", celebró.

El intendente no ocultó su emoción al ver el inicio de la producción: "La verdad que quedé muy emocionado cuando vi la planta funcionar y al ver los primeros adoquines salir, realmente eso era un objetivo, como cuando nace un hijo". "Y lo siento como intendente pero sobretodo como vecino. Esto es algo para que la comunidad crezca y se vea que acá en Villa Gobernador Gálvez no son todas noticias malas sino que también tenemos estas hermosas noticias, es parte del trabajo que venimos haciendo con el diputado Esteban Lenci, que es nuestro candidato a concejal, un trabajo que no se puede cortar", afirmó.

Esteban Lenci

A su turno, Lenci destacó: "Este es un día histórico para nuestra ciudad, a partir de la implementación de esta fábrica de adoquines hay un antes y un después para Villa Gobernador Gálvez, es un futuro que estamos sembrando ahora una semilla para transformar cada barrio de la ciudad". "Esto también es el salto de calidad que menciona Alberto cuando trasmite esa idea a los vecinos y vecinas – prosiguió Lenci – representa algo que nos va a permitir llegar a cada barrio de la ciudad con estos adoquines que van a ser fabricados con personal municipal, con trabajo local y que su colocación y el disfrute va a ser para todos los vecinos de nuestra ciudad. Estamos realmente muy contentos por este día, es un antes y un después".

Bonfatti y Cappiello

El precandidato a diputado y ex gobernador, Antonio Bonfatti estuvo presente y coincidió en destacar la importancia de la inauguración de la planta. "La verdad que hoy es un día importantísimo para Alberto Ricci, Esteban Lenci y todo el gran equipo de Villa Gobernador Gálvez. Es como el nacimiento de un hijo, y a mí me llena de orgullo escucharlo, ver como con gran creatividad piensa en cosas nuevas, en la generación de empleo, de trabajo, en darle bienestar a la población a partir de que cada vecino tenga sus calles pavimentadas con este reticulado", afirmó.

"Por nuestra parte - continuó Bonfatti - nosotros tenemos el deber de escuchar a todos y convocar al encuentro, que es lo necesario, basta de agravios y de atacarnos el uno al otro, tenemos que encontrarnos los santafesinos nuevamente para llevar adelante las políticas que mejoren la calidad de vida de la gente y el Ricci y su equipo en VGG es un ejemplo de ello". "Debemos tener propuestas donde todos nos pongamos de acuerdo, abordar el tema de la inseguridad, volver a recuperar la salud y la educación, que lamentablemente hemos retrocedido con este gobierno de Perotti", enumeró.

Por último, el precandidato a senador provincial, Miguel Cappiello, apuntó a que esos adoquines "van a servir no sólo para Villa Gobernador Gálvez, sino que tendrán que servir para otras comunidades del departamento Rosario, el más poblado de la provincia, que con ésta hoy tiene sólo dos plantas, una muy chiquita en Coronel Bogado y ésta ahora en VGG". "Pero más allá de esto, como decía Hermes Binner, no hay territorios sin esperanza, hay territorios sin proyectos, y acá hay proyectos y esto es para la gente", finalizó.