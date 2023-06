Caruso Lombardi: "Méndez no puede dirigir en otro club hasta no terminar su contrato"

El mundo Unión atraviesa momentos de convulsión tras la sorpresiva salida de Sebastián Méndez de la dirección técnica. Luego de la victoria del sábado por 3 a 0 frente a Independiente, en el Estadio 15 de Abril, la tranquilidad había llegado para los tatengues.

Sin embargo, duró poco tiempo, ya que en la mañana del domingo el "Gallego" confirmó su alejamiento para tomar el cargo de entrenador de Vélez Sarfield.

Esta "traición" desató la furia de los hinchas rojiblancos. Además, desde el club emitieron un comunicado y expresaron su descontento por la actitud de Méndez.

El Club Atlético Unión comunica que Sebastian Mendez renunció de manera unilateral e indeclinable a su cargo de entrenador para tomar la dirección técnica del club Velez Sarfield. La decisión intempestiva de Sebastián Mendez nos genera una gran decepción al igual que el… — Club Atlético Unión (@clubaunion) June 25, 2023



Al respecto, Ricardo Caruso Lombardi, exjugador y entrenador de fútbol, se refirió en Cadena OH! a la polémica salida de Sebastián Méndez: “El artículo 10 dice que un técnico cuando se va de un club no puede dirigir hasta no terminar el contrato. Pero acá se salteó eso”.

En tanto, remarcó: “Si la gente de Unión exige el convenio de trabajo, dice claramente que no podrá dirigir en otro club”.

Por otro lugar, Lombardi sostuvo: “Acá influye también un empresario (Christian Bragarnik) que tiene mucho que ver. Todos sus representados están trabajando. Los que critican quedan afuera".

Escuchar también la entrevista completa: