Los detalles sobre la denuncia de Indiana Cubero a Nicole Neumann

La denuncia contra Nicole Neumann por parte de Indiana Cubero (14) por violencia intrafamiliar salió a la luz a través de su abogada, quien fue muy dura al referirse a la exesposa de Fabián Cubero: "Es una mamá muy agresiva y siempre se victimiza".

Entonces, Lidia Rosenstein cuestionó a la futura esposa de José Manuel Urcera: "Es agredida, maltratada y vapuleada del modo en que lo recibió, en la edad en que tendría que estar confiando en que su mamá es un referente válido".

"Al recibir todas estas agresiones va a entender esta situación como que es válida. Que está bueno, que no pasa nada si la mamá la agrede, la maltrata o la quiere excluir de la familia", argumentó.

Al final, la abogada de Indiana Cubero alertó por la actitud de Nicole Neumann: "Nada pasa, hasta que conozca algún chico algún día que también es agresivo, y va a tenerlo tan internalizado que quizá después tengamos que gritar ni una menos".

Las grabaciones

Entonces, la matriculada contó: "Cuando Indiana sentía lo que estaba viviendo como algo realmente terrible le pidió a su papá ir a vivir con él".

Como Poroto en principio había priorizado que su hija mayor siga viviendo con sus dos hermanitas, la nena "grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto".

De esta manera, Indiana Cubero registró casi siete horas de audio trascriptas en 64 páginas de desgrabación con "insultos y agresiones terribles" de parte de Nicole Neumann.

En ese delicado marco, Lidia Rosenstein continuó con el relato: "Como sabía que la distancia de la escuela y la casa de su mamá era de más de una hora, la grabó".

"La mamá en un momento se enojó tanto, pero tanto, que le quitó el teléfono... Lo que no sabía es que el teléfono seguía grabando", detalló la letrada.

"En esa grabación hay situaciones en las que se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables", reveló. "¿La pareja (de Nicole, Manuel Urcera)?", le retrucó Pía Shaw. Y la abogada respondió: "Por ejemplo".

Tratando de comprender los hechos, Analía Franchín le preguntó a la abogada: "Hay una situación que no me queda clara, ellas van discutiendo...". Sin dejarla concluir la oración, Lidia Rosenstein la corrigió y definió durísimo a Nicole Neumann: "No, no van discutiendo. Es una mamá muy agresiva".

"Es una señora que tiene un narcisismo tan agrandado que no puede entender que alguien se le puede oponer. Pero yo no soy psicóloga", disparó la abogada, sin titubear.

Fuente: Ciudad Magazine