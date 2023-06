Bonfatti deslizó que apoyará la precandidatura a gobernadora de Fein

El exgobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, aseguró este lunes que "respetará" a su partido -Socialismo-, y en esa línea deslizó que suscribe la precandidatura a gobernadora de Mónica Fein. Sin embargo, lamentó que "no hubo posibilidad de acuerdo" dentro del espacio que integra, y por ello decidió presentar una lista propia de precandidatos a diputados provinciales, que el mismo encabeza, en compañía de Rosana Bellatti y Rubén Galassi, entre otros.

"No hubo posibilidad de acuerdo, es tan simple como eso, no hubo siquiera posibilidad de sentarnos. Yo lamento mucho eso, porque toda mi vida bregué por la unidad del partido, en la diversidad. Así que bueno, tenemos nuestra lista y será la ciudadanía quien decida", expresó el dirigente en diálogo con el periodista Marcelo Garrido, en Mañana Oh!, al aire de radio Cadena Oh!.

GESTIONES ORGULLOSAMENTE SOCIALISTAS✊ Recorrimos el norte de Santa Fe y nos reunimos con los presidentes comunales de Villa Ana, San Antonio de Obligado y La Gallareta: Catalino Coman, Jorge Alé y Fernando Nicola. Siempre es un placer visitarlos y conocer el gran trabajo hacen pic.twitter.com/3d2ifwKDhg — Antonio Bonfatti (@AntonioBonfatti) February 9, 2023

Ante la consulta sobre que fórmula le sienta más cómoda, dentro del frente Unidos Para Cambiar Santa Fe, confesó que desea "que gane aquel con más proyectos y mejores equipos técnicos, porque se que gobernar la provincia no es fácil. Yo voy a respetar a mi partido, y apoyaré al que respete la ciudadanía", y asintió ante la pregunta sobre si el apoyo será direccionado hacia la candidata del Partido Socialista, Mónica Fein.

Además, el ex presidente de la Cámara baja planteó que "la gestión, y ser el único gobernador del país que tuvo que gobernar con ambas cámaras en manos de la oposición, y llevamos muchas cosas adelante igualmente. Cuando uno tiene proyectos concretos, elaborados a partir de la realidad de la gente, pueden surgir las cosas, y así lo hicimos, en la goberación de Binner, la mía y de Lifschitz".

"Lo que dijimos que ibamos a hacer, lo fuimos cumpliendo, de cara a la sociedad, porque nos reuníamos en los barrios, en las escuelas. Recorro la provincia y todo el mundo se queja, tenemos un gobernador que no da la cara", finalizó el ex mandatario.

