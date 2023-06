Heinze se mostró conforme con el rendimiento del equipo: "Los suplentes hicieron un gran partido"

Este jueves, Newell's empató 1 a 1 frente a Audax Italiano en el Coloso Marcelo Bielsa por la última fecha de la Copa Sudamericana. Roberto Cereceda a los 6'PT y Armando Méndez en la última jugada convirtieron los tantos del encuentro.

Tras finalizar el encuentro, Gabriel Heinze brindó la conferencia de prensa habitual y, teniendo en cuenta que decidió poner un equipo alternativo frente a los chilenos, expresó su conformidad por el rendimiento de aquellos futbolistas que habitualmente no son titulares: "Estoy muy contento porque había muchos chicos que no habían participado y están trabajando muy bien. Yo los quería ver y la verdad es que hicieron un gran partido, tuvimos muchas ocasiones que no pudimos convertir” y luego agregó que "quería el equipo tuviera el mismo funcionamiento con distintos nombres".

En referencia a la posibilidad de quedar como el mejor de todos los primeros de la Copa Sudamericana y así definir como local hasta unas hipotéticas semifinales, el entrenador destacó que "queríamos ganar solo para darle una alegría a la gente, no estaba pensando en que un triunfo nos beneficiaba con las localías futuras" aunque después añadió que "la diferencia de definir en casa es que tenemos a nuestra gente".

En cuanto a la titularidad de Leonel Vangioni, el Gringo aclaró que "lo vi bien, el objetivo era jugar con una línea de tres para tener los pasillos un poco más liberados" y, posteriormente, respecto a la vuelta de Pablo Pérez, advirtió que "le faltan minutos minutos para volver".

Por último, sobre la partida de Willer Ditta apuntó que "perdimos a un jugador muy importante, pero también ganó mucho la institución".