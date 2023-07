Ataque de pitbulls: el debate sobre las razas peligrosas o el cuidado de los animales

El caso de la menor y su abuela atacadas por dos perros pitbull conmocionó a Santa Fe y puso en agenda qué hacer con las razas consideradas "peligrosas" o violentas".

Al respecto, el entrenador de animales Juan Carlos Filippi, afirmó que si bien la culpa no es del animal, hay casos en que los perros no son recuperables.

"Si el perro está pasado de edad, más en pitbull o dogo machos, ya es imposible la recuperación. Por eso mismo todo este tipo de razas, debe ser adiestrado a partir de los seis meses. Tiene que ser adiestrado sin castigo y sin comida de premio, el premio tiene que ser la felicitación, tratarlo bien y el dueño siempre tiene que estar presente cuando se lo está adiestrando. Para la tranquilidad del dueño y la seguridad del perro", detalló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Sí, he logrado buenos resultados en muchos casos, pero no todos se pueden recuperar. No es sólo mi trabajo y las condiciones del animal, también es el entorno. Si el entorno no ayuda, no se puede. Nunca el problema es el perro, siempre es el humano"

Por su parte, Elda Bonino, activista y defensora de los animales, afirmó que "la educación canina debería ser un proceso natural sin práctica, empieza con la madre y continúa en el hogar. De manera natural, es como un niño, desde el vínculo humano animal. El tema es cuando no son integrados a las familias y después tienen problemas".

En este sentido, ambos coincidieron que hay personas que compran perros de determinada raza pero no se preguntan qué necesitan, ni si están capacitados para tener cualquier animal. "Pareciera que tener determinada raza les da un status. Entonces pasa esto, que las consecuencias las sufre el animal".

"Lo que hicieron los perros es por la educación que recibieron los animales o la falta de educación. Un perro puede ser agresivo, hay un temperamento genético, pero también se puede hacer agresivo por acción u omisión, porque le enseñan o no hay límites. Por eso pasan estas cosas. El perjudicado es el animal, aunque por supuesto también sufrieron las víctimas, la señora y la nena; a esto no hay con qué pagarlo, ni multas ni cárcel. Los animales deben salir a la calle con el dueño, correa, collar y bozal", dijo por último Filippi.

