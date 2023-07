Lewandowski: "Nosotros seremos el próximo Gobierno"

El precandidato a Gobernador de Santa Fe, Marcelo Lewandowski, aseguró que el peronismo volvió a ser competitivo con su postulación, y confía en que el 11 de diciembre se sentará en el lugar que dejará vacante el actual titular de la Casa Gris, Omar Perotti, quien no tiene posibilidad de reelección.

Hasta los últimos minutos del día en que cerraron las listas, el rol que jugaría el actual senador nacional en los comicios provinciales era una incógnita, y eso reconoció el dirigente en diálogo exclusivo con Sin Mordaza TV. "La construcción se dio sobre el final, pero la única alternativa que teníamos era ir unidos", manifestó.

En esa línea, planteó que un desafío es "abrazar a otros sectores que hoy no están identificados plenamente con algún partido, para engrosar el caudal electoral nuestro pero también para gobernar".

Respecto a la posibilidad que trascendió sobre que Lewandowski compitiera por la intendencia de Rosario, con un armado interno que le hubiera asegurado la llegada al Palacio de los Leones, respondió que "si no tenía un gobierno provincial y nacional que me acompañe, no hubiera podido hacer lo que hay que hacer en Rosario. Hubiera quedado como un intendente opositor en la provincia". Sin embargo, "hoy volvemos a ser competitivos y tenemos muchas chances de ganar", confió el legislador y precandidato a gobernador de la lista Elijo Hacer, dentro del frente Juntos Avancemos.

"me preocupa más que voy a hacer el 11 de diciembre cuándo tenga la lapicera"

Y agregó: "El próximo gobierno seremos nosotros. Igualmente, festejar es lindo, pero me preocupa más que voy a hacer el 11 de diciembre cuándo tenga la lapicera. Tenemos la matriz de lo que queremos, y los subproyectos son por añadidura a ella. La hoja de ruta está, la tenemos".

Sobre el flagelo de la inseguridad que asedia a la provincia, el precandidato reconoció que "hay mucho por hacer". "Hay muchas cosas por hacer, pero no desde el 10 de diciembre. Estamos proponiendo que la Legislatura, si no hay mezquindades, pueda colaborar en ese sentido. No hubo ninguna alternativa a las propuestas de reforma de Sain, ni se presentaron propuestas para reformar el Servicio Penitenciario", cuestionó.

"El agua y el aceite"

A diferencia de la interna justicialista, que contó con una foto de "unidad", el panorama en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe se aprecia cada vez más tenso, sobre todo por las graves acusasiones de la precandidata a Gobenardora, Carolina Losada, contra su contrincante Maximiliano Pullaro, y con Mónica Fein que aprovecha para lanzar cuestionamientos contra ambos dos.

"Son el agua y el aceite", planteó Lewandowski. "Teníamos razón cuando decíamos que eran el agua y el aceite, que se juntaban solamente para ganar pero sin sintonía para gobernar", ratificó.

"dentro del PJ hay matices, pensamos diferente, pero luego de las PASO debemos sentarnos y trabajar juntos"

Por último, aseveró que dentro del PJ "hay matices, pensamos diferente, pero luego de las PASO debemos sentarnos y trabajar juntos con la mirada puesta en los comicios del 10 de septiembre".

