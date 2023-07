El disfrute de las bebidas y el rol del sommelier

La cultura del vino, de los tragos, del disfrute de una buena bebida, está creciendo en el país y en todo el mundo. Para un mejor aprovechamiento hay especialistas que brindan consejos y guías, como los sommeliers.

Marisol de la Fuente nació en Buenos Aires, es sommelier internacional, y en diálogo con Hugo Isaak ofreció tips y aportes para una mejor relación con el alcohol.

"La sommeliería es una carrera de 2 o 3 años. No es un curso de vinos, la carrera es más profunda, estudiamos sobre historia, geografía, procesos productivos de todas las bebidas que hay en la carta de un restaurante. Podemos hablar de destilados, coctelería, maridajes con una carta, de cafés, de agua, de tes", explicó.

"Se ha jerarquizado el trabajo, el crecimiento de nuesta industria vitivinícola y el buen posicionamiento en el mundo, está permitiendo que Argentina haya profesionales muy destacados. Los sommeliers asesoramos a los restaurantes, trabajamos en las fichas técnicas de los productos para describir sus procesos productivos, trabajamos en catas de vinos también".

Pero eso no es todo, de la Fuente es periodista, licenciada en comunicación, máster en márketing y soy directora de márketing en una multinacional. Es decir, posee un gran conocimiento en el análisis y ofrecimiento de estos productos.

Relación y disfrute del vino

"El vino no tiene sellos negros, no tiene excesos de azúcares, ni grasas, tiene alcohol por supuesto, pero es natural, es un producto de la tierra", refirió al aire en Cadena OH!

Respecto a si el vino se toma con o sin hielo, la entrevistada explicó que en sus charlas y cursos, en sus postcads y redes, "esa es una pregunta habitual. Siempre digo esto, si el hielo es porque el vino está caliente, podemos poner un hielo o guardarlo un rato en la heladera y bajarle la temperatura. Un vino que está caliente no es agradable, se siente más el alcohol, los taninos. Para aquellos que ponen hielo en el vino para rebajarlo, podemos probar con vinos más suaves. No todo es tinto, no todo es cabernet, no todo es reserva y gran reserva, entonces hay otras opciones. Después sobre gustos, no hay nada escrito. Son aprendizajes que tienen que ver con lo cultural y gustos personales".

"Tampoco hay que sentirse mal si tomamos un vino más accesible, la mayoría están bien hechos, hay estándares de calidad. Los procesos productivos y las materias primas son de buena calidad, por eso no hablo de calidad asociado al precio. Lo mejor que uno puede hacer cuando bebe es aprender que siempre tiene que estar acompañado con un vasito de agua. Es lo mejor para pasar la velada en las mejores condiciones", dijo por último.

