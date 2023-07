Unión consiguió un valioso empate como visitante frente al escolta Talleres

Este lunes, Unión empató 0 a 0 frente a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes por la 24ta fecha de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Nicolás Lamolina.

El diagrama del partido estuvo claro desde un comienzo. La intención de Cristián González fue mantenerse abroquelado atrás con las líneas juntas y lastimar de contragolpe con la gambeta y la velocidad de Imanol Machuca y Mauro Luna Diale.

Durante la primera etapa, el Tatengue intentó contragolpear y pudo amenazar el arco de Guido Herrera. En cambio, en el complemento el equipo del Kily sintió que el empate resultaba beneficioso por lo que se refugió cada vez más cerca de Sebastián Moyano.

A lo largo de gran parte del encuentro, la saga defensiva no sufrió desatenciones y la T no supo encontrar la forma para romper la muralla conformada por Nicolás Paz, Franco Calderón y Claudio Corvalán. No obstante, sobre el final hubo una pelota dividida en la puerta del área y Moyano no se entendió con Calderón lo que provocó un blooper que casi terminó con un gol en contra.

INSÓLITO BLOOPER Y CASI GOL DE TALLERES 😱 Error defensivo de Unión, Moyano quedó en el camino y Nahuel Bustos cabeceó afuera con el arco solo.

En los últimos minutos, el partido se rompió y el Tate tuvo oportunidades para llevarse el triunfo con las corridas de Junior Marabel, pero no mostró efectividad. Finalmente, el juez pitó el final y culminó 0 a 0. Con este resultado, el Tatengue está en la 25ta posición con 25 unidades, a seis de Huracán que es el último que está descendiendo. El próximo sábado a las 14:00hs recibirá a Platense por la 25ta fecha del certamen.