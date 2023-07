Julieta Poggio le tocó la cola a Marcos Ginocchio durante los Martín Fierro

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio subieron al escenario del Hotel Hilton de Puerto Madero junto a sus excompañeros de Gran Hermano 2022 para celebrar que el programa de Telefe se llevó el Martín Fierro de Oro.

En este contexto, registraron un llamativo gesto de Juli hacia Marcos. Mientras todos se abrazaban, ella le tocó la cola a su excompañero, con quien estaría viviendo un romance tras su comentada separación de Lucca Bardelli.

"El veradero MarCULI", expresaron, pícaros, desde el Twitter de LAM, junto a la foto que muestra claramente cómo Juli le toca la cola a Marcos, con quien estaría saliendo desde hace semanas, aunque ambos lo niegan.

"Es difícil la soltería. Me cuesta la verdad porque me encanta noviar. Pero estoy experimentando cosas nuevas. Como todo", se sinceró Juli. Luego, aseguró que tiene "cero contacto" con su ex, Lucca Bardelli.

Acto seguido, se incomodó cuando le consultaron por relación con Marcos Ginocchio: "Estoy re bien. Somos amigos".

Fuente: Ciudad Magazine