Mariel Di Lenarda: "No me victimizo, pero el camino fue y es de mucho trabajo"

La periodista Mariel Di Lenarda ganó el Martín Fierro en la categoría "Mejor Panelista" el último domingo.

En diálogo con Cadena Oh!, sostuvo que "no se esperaba el premio" y afirmó: "Uno siempre quiere ganarlo, pero no era fácil". Para la periodista, "para mí ya era un logro estar nominada".

Asimismo, aseguró que "su camino fue fácil" y aseveró: "No me victimizo, pero el camino fue y es de mucho trabajo.

"Es el premio es de mucha gente de laburo. El camino quizás es un poco largo, pero siempre se llega. Cada una de las nominadas ha hecho su recorrido", añadió.

Escuchar también la nota completa: