Una mujer cayó en una estafa telefónica y entregó 10 mil dólares

Una mujer de 76 años fue víctima de una estafa telefónica y entregó a delincuentes 10 mil dólares. Ocurrió el pasado miércoles por la madrugada, cuando recibió un llamado en el que un sospechoso se hizo pasar por su hijo, dijo que lo tenían secuestrado y le pidió que pagara por el rescate.

Norma, la mujer que recibió la comunicación, vive en la zona de Pérez Bulnes al 5900, en barrio Azcuénaga. “Es terrible lo que me pasó. Todavía estoy medio noqueada. Me llamaron a las 5. El que hablaba, para mí, era mi hijo. Me decía que lo habían golpeado, robado. Quería que buscara plata, y bueno, dejé el dinero en una bolsita negra que después se la llevó un hombre que se subió a un auto blanco”, relató.

“Fue horrible, una tortura total. Estaba convencida de que era mi hijo”, aseveró.

El hijo de Norma llegó de trabajar al domicilio minutos después de la estafa telefónica y ahí la mujer se dio cuenta de que había caído en un secuestro virtual.