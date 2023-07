Arturo Vidal disparó contra Sampaoli: "Es un perdedor y no sabe apreciar a los jugadores"

“Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, soltó el chileno con respecto a la participación que tuvo en su equipo anterior. “Pero nada, quedó atrás, estoy feliz que jugué ahora y espero empezar a jugar del inicio en los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera, que es ganar”, remarcó.

En la rueda de prensa posterior, el chileno fue consultado nuevamente por su opinión sobre el entrenador argentino, pero evitó volver a hablar de él: “Sampaoli es un asunto que para mí está cerrado. Estoy muy feliz de no estar más con él”.

Cabe recordar que Arturo Vidal rompió su contrato con el Flamengo de mutuo acuerdo y llegó a rebajarse hasta el 80% su salario para continuar jugando en el Brasileirao, con respecto a eso, el futbolista consideró: “Creo que la decisión que tomé es la mejor. Cuando estaba en el Flamengo, el equipo más difícil al que me enfrenté fue el Athletico Paranaense. Agradezco el cariño. Eso me da mucha motivación para seguir jugando. Puedo hacerlo en cualquier posición en el centro del campo, como el entrenador prefiera”.

FUENTE: INFOBAE