Michlig: "Fue la derrota más estrepitosa del justicialismo desde la vuelta de la democracia"

El senador por el departamento San Cristóbal y presidente de la UCR de la provincia, Felipe Michlig, dialogó con Cadena OH! sobre el resultado de las elecciones y el desafío que se le presenta al radicalismo en esta nueva etapa de la campaña de cara a las generales.

El entrevistado fue uno de los armadores de la candidatura de Maximiliano Pullaro, quien resultó el principal ganador de las PASO, junto al frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe.

"Estoy muy bien, esperanzado e ilusionado. Los números son contundentes y más de lo que nosotros esperábamos. Manejábamos encuestas, bocas de urnas, un termómetro que teníamos de las recorridas y visitas, que nos indicaban un apoyo mayoritario; pero nos sorprendió gratamente el resultado", admitió.

"Es histórico, la cantidad de sufragios como frente fue de 950 mil votos aproximadamente y 500 mil son para Maxi Pullaro. Pero también la diferencia de frente a frente, es la derrota más estrepitosa del justicialismo desde que recuperamos la democracia. Son 35 por ciento de los votos, Pullaro obtuvo más votos que los cuatro candidatos del justicialismo, es un dato muy relevante", remarcó.

"Tenemos una cuestión de tranquilidad y mesura, los pies sobre la tierra. Este es el partido de ida, ahora falta la vuelta. Necesitamos ratificar ese buen resultado ese 10 de septiembre, es un tractorcito, no para. Esta semana ya tenemos distintas actividades. El viernes tenemos la primera reunión pos paso del frente, los 15 partidos. Seguimos porque son muchos los desafíos, los problemas, queremos estar a la altura de las circunstancias", detalló en diálogo con Marcelo Garrido.

Por su parte, el senador volvió a revalidar el apoyo de su departamento con una enorme elección a su candidatura. Agradeció al pueblo de San Cristóbal y destacó que su fuerza política obtuvo casi 26 mil votos contra 5 mil del justicialismo.

"Esto es histórico. Dentro del frente también me apoyaron ampliamente, y me cabe la responsabilidad de seguir representando al departamento. Al principio teníamos muchas dudas. Estaba la chance que yo sea el candidato y decidí que sea Maximiliano, con un riesgo porque venía de ser el ministro de Seguridad de la provincia. Pero no tuvo una sola denuncia por corrupción, metió presas a las bandas delictivas, bajó los índices a la mitad, las muertes, entre otros aspectos. Pero bueno, había una insatisfacción y enojo de la gente".

"Él era el más conocido y el más joven, e hizo una elección extraordinaria. En este sentido, el llamado de Carolina Losada fue un gesto de grandeza, tenemos que hacer honor al nombre que tenemos que es Unidos. Puede ayudar y mucho a solucionar problemas en la provincia", dijo por último.

Escuchar también audio completo: