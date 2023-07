San Cristóbal celebra la fiesta de la Virgen de Itatí

Desde hace años, el segundo fin de semana de julio congrega a un importante número de peregrinos en el oratorio de la Virgen de Itatí, emplazado a unos 18 kilómetros al sur de la ciudad de San Cristóbal, para su veneración.

Por las elecciones en la provincia, la fecha se corrió a este fin de semana, por lo que mañana domingo a partir de las 10 se realizará la tradicional caravana desde la ciudad hasta el oratorio. A las 11 está prevista la misa del peregrino y al mediodía se montará una kermés con comidas típicas. Hacia la tarde habrá shows y espectáculos.

La Virgen de Itatí, que se proclamó el 23 de abril de 1918 como patrona y protectora de las provincia de Corrientes y Misiones, es considerada como reina del Paraná y reina del amor.

La historia tiene su origen en una de las orillas del Río Paraná en la Argentina. Los relatos alrededor de la figura religiosa datan del siglo XVI, cuando en los primeros años un grupo franciscano arribó a las costas de tierra que eran posesión del cacique Yaguarón. Los visitantes trajeron consigo una imagen de la Inmaculada Concepción que fue ubicada en el que sería el primer oratorio construido a mano, lugar al que acudían a adorarla los indios guaraníes.

Al pasar el tiempo, una tribu atacó la zona y la estatuilla desapareció sin dejar rastros, aunque apareció días después sobre unas rocas blancas en la costa del río, cerca de la pequeña capilla que le habían construido. Acto seguido, los guaraníes la devolvieron a su lugar original, pero no tardó en volver a abandonar el sitio. Los lugareños no encontrar otra explicación que no fuera el obrar divino.

La historia se repitió en distintas ocasiones por lo que los franciscanos resolvieron dejarla en el lugar que la habían encontrado, debido a que "era una elección de María", y trasladar la comunidad en la que vivían hacia allí. En una de las oportunidades que la imagen desapareció, la encontraron posada sobre una piedra que irradiaba luz y, según reza la leyenda, una música de procedencia desconocida acompañaba aquella postal. Se dice que aquellas rocas eran piedras calizas o blancas, que en guaraní se traduce a itá morotí, dando su abreviación el origen al nombre de la Virgen de Itatí, “punta de piedra”.

Un siglo más tarde de la llegada, los misioneros construyeron un nuevo oratorio en honor a la santa a tan sólo unos metros del río. Entonces se comenzó a poblar la zona que luego se conocería como el municipio de Itatí.

Escuchar también la nota completa: