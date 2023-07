Kily González: "Intentaremos luchar contra todo esto y no podrán contra nosotros porque estamos juntos"

Este lunes, Unión empató 0 a 0 frente a Vélez en el estadio José Amalfitani por la 26ta fecha de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Fernando Rapallini.

Al comienzo del complemento todo el público Rojiblanco se enfureció con el árbitro y el VAR por no cobrar un penal flagrante en el cual Leonardo Burián le pasó el balón a Lautaro Giannetti y éste la agarró con la mano. Al respecto, Cristián González enfatizó: "Fue un penal clarísimo. Es el mismo penal que hizo Paolo Goltz contra Independiente".

"Intentaremos luchar contra todo esto, no podrán contra Unión porque estamos todos juntos y con fuerzas para pelear" agregó.

Con respecto a la forma en la que salió a jugar su equipo, el Kily explicó: "Sabíamos que era una final y no podíamos perder. Jugamos con mucha intensidad, lo hicimos muy bien y podríamos haber ganado. Los jugadores se vaciaron físicamente y eso es lo que busco. Mi equipo no negocia la entrega".

"Defensivamente estamos bien. Hemos superado a Vélez, desde la actitud y la entrega. Estamos agresivos e intensos y me deja satisfecho" añadió.

Con respecto a la sequía de goles, el entrenador admitió: "Me jode y me irrita bastante no hacer goles. No estamos finos de cara al arco rival. Lo buscamos y no supimos concretar".

Leer más Spahn apuntó contra la decisión de Imanol Machuca: "Una de las sanciones es que lo dejemos un año y medio sin jugar"

Por último, se refirió a la situación de Imanol Machuca: "Es una decisión personal. A veces los jugadores están mal asesorados. Los números que se manejan en el fútbol confunden. Mi prioridad es que el jugador esté bien".