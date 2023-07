Spahn apuntó contra la decisión de Imanol Machuca: "Una de las sanciones es que lo dejemos un año y medio sin jugar"

Ayer la novela de Imanol Machuca en Unión sumó un nuevo capítulo. El jugador no quiso viajar a Buenos Aires con el plantel para disputar el partido versus Vélez Sarsfield. Posteriormente, la institución brindó un comunicado en el que aclaró lo sucedido.

Este lunes, el presidente de Unión, Luis Spahn, dialogó con los colegas de Sol Play y mostró su enfado por la decisión del jugador. "La sanción más dura es que esté un año y medio sin jugar, es decir, hasta que finalice su contrato. Una sanción intermedia es que perciba sanciones económicas y la tercera opción es que Unión reciba una oferta que cubra las expectativas del club" apuntó.

"La sanción debe ser ejemplificadora y Unión debe marcar un precedente sobre estas cuestiones. No puede volver a repetirse. Los jugadores no pueden decidir por nosotros" mantuvo el dirigente.

Leer más Fortaleza quiere contar si o si con Machuca y envió una nueva oferta que sería irresistible para Unión

Respecto a la forma en la que se manejó la situación, Spahn remarcó: "Fue todo muy desprolijo. Muchos interlocutores dando diferente información, incluso el padre. Claramente, el gran perjudicado es el futbolista. Ahora cualquier club que ponga los ojos en él sabrá que se mueve de esta manera".

"No podemos obligar a revertir la decisión de participar. Verbalmente dijo que no juego más en Unión si no me venden. Repito, el principal perjudicado es el jugador, se está haciendo un autodaño" prosiguió.

Leer más Unión rechazó la oferta por Machuca pero Fortaleza seguirá insistiendo

Al final, opinó sobre la decisión de Machuca: "El club invirtió en él. Le dio un plan alimentario y le dio una posibilidad. Es un desagradecido".

El comunicado del club por la decisión del jugador