Sin guardia pediátrica en el hospital Iturraspe este viernes

El conflicto por la falta de pediatras en la provincia de Santa Fe subió un escalón más: Amra dio a conocer que en el Hospital Iturraspe habrá paro de estos profesionales por 24 horas este viernes.

Néstor Rossi, en representación de la Asociación de Médicos de la República Argentina, compartió un comunicado en el que evidencia una vez más que necesitan profesionales para poder cubrir la guardia del nosocomio.

"No habiendo tenido respuesta alguna a los reiterados reclamos por ausencia del mínimo recurso humano necesario para la atención de la guardia de pediatría del Hospital Iturraspe de Santa Fe, no habiendo profesionales médicos pediatras que puedan dar cobertura a la misma, notificamos con carácter urgente que no se podrá brindar la atención que la comunidad pediátrica precisa. Remitimos la presente de manera simultánea a la dirección del Hospital y a la Sra. Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe", expresaron desde Amra en un comunicado.

La ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, este martes y durante una conferencia de prensa durante la presentación por la entrega de nuevas tecnologías para efectores de salud en el centro de Salud del barrio Coronel Dorrego, se refirió a la faltante de pediatras en la salud pública sobre todo ante el aumento de enfermedades respiratorias dada la época del año.

"No es un tema específico de la provincia de Santa Fe, sino que es un problema a nivel nacional e internacional. Yo comenté el otro día que muchos de nuestros pediatras se están yendo a España. En nuestro país tenemos una distribución en principio no equitativa de pediatría y también problema en la formación", manifestó.

En lo que se refiere a la posible solución de este problema destacó: "En Santa Fe estamos trabajando, esta semana nos reunimos con Pediatras en Lucha (organización provincial) y lo volveremos a hacer, para buscar las maneras de trabajar para mejorar las cuestiones laborales".