Santiago Grassi rompió un nuevo récord e ingresó a los Juegos Panamericanos

Santiago Grassi volvió a competir en Argentina después de 6 años y rompió un nuevo récord argentino en 50 mariposa. El evento fue el último Selectivo Nacional para los Juegos Panamericanos de Chile, para los cuales el deportista quedó.

"Los resultados que tuve este fin de semana me lo decías hace cinco meses, lo firmaba. Mi forma de ser es increíble, cada cosa que haga siempre quiero un poco más. Nunca estoy conforme, pero sí estoy muy contento con este fin de semana", comentó.

"Logré estar en los Juegos Panamericanos de Chile, quería meterme en los 50 libres y no pude, pero los 100 mariposa individual sí voy a estar y después voy a estar en los relevos", aclaró en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Tener la posibilidad de nadar en casa, con argentinos, fue hermoso. Las generaciones se van renovando, conocí nuevos chicos de 18 o 19 años, que conozco de redes y ahora pude compartir con ellos. Que mi familia haya podido ir a verme también fue muy bueno".

Para el entrevistados, los resultados se deben a que volvió a "entrenar desde la excelencia y no desde la exigencia. Volví a entrenar porque yo quería y no porque tenía que ir. Fue un aprendizaje nadar después de tanto tiempo, siempre hay aprendizaje en las competencias. Me llevo que lo que estoy haciendo me da resultados, es una forma de entrenar que me sirve. Hay muchas cosas que puedo seguir mejorando, tengo el objetivo de ir a los Panamericanos, hacía mucho que no competía, que no tenía esto del querer ganar", explicó por último.

