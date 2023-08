Germán Chiaraviglio consiguió el oro en el Sudamericano de Brasil

El garrochista santafesino Germán Chiaraviglio, consiguió la medalla de oro en la 53ra edición del Campeonato Sudamericano de Mayores de San Pablo, en Brasil con un salto de 5,55 metros.

"El Sudamericano era el último fin de semana que cerraba el período de clasificación para el mundial de Budapest. En las competencias europeas no venían saliendo los resultados que yo quería, venía entrenando muy bien pero no salía. Me estaba poniendo nervioso. Pero por suerte en el Sudamericano salió. No es lineal ni es matemática, el torneo siempre es particular. En mi disciplina que es muy técnica hay muchos factores que influyen", comentó el deportista en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Estoy muy contento porque en garrocha hubo 4 con más de 5,40, hubo un alto nivel y mucha calidad. Estaba buscando esto. También con la alegría que a nivel de equipo a la Argentina le fue muy bien en este Sudamericano", remarcó.

El entrevistado clasificó al mundial de Budapest, que se realizará a fines de agosto. También en esa instancia se hará la votación para la comisión de atletas que busca integrar, que es una comisión interna dentro de la Federación Internacional.

"Ahora estaré con mi familia y quedarán por último los Panamericanos en Chile durante octubre. Ese sería el cierre de este 2023", expresó.

