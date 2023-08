El Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas expuso la actualidad del sector

Al sector agropecuario lo viene golpeando fuertemente la falta de agua y los índices de humedad no son suficientes para su recuperación. A causa de esta problemática, el Gobierno intentó colaborar con el campo.

En referencia a las crisis que enfrentan, Jorge Chemes (Presidente de CRA) dijo: “Se le suma la falta de políticas que no ayudaron a las necesidades que tiene el sector para recuperarse de varios años que venimos arrastrando".

Respecto al dólar agro afirmó que: “Para el Estado sin dudas que es positivo porque van a recaudar más, inclusive son parámetros que se habían planteado con el F.M.I. Lo negativo de este incremento, cercano a más del veinte por ciento, es que aumenta los costos de producción del sector cárnico. A la rentabilidad que ya viene siendo golpeada por falta de políticas, sumado al clima, le tenemos que sumar los nuevos costos”.

En relación a la crisis que atraviesa al sector lácteo desde hace tiempo, Chemes dijo: “Hace más de veinte años que producimos entre diez y doce mil millones de litros de leche al año. No hubo un incremento. Estamos en retroceso porque el crecimiento demográfico hace que cada día haya más gente que consume lácteos. Es gracias a la falta de políticas de incentivo por parte del Estado hacia el sector. Se generó concentración en la industria y cierres de tambos. Definitivamente el sector está en crisis”.

Además aseguró: “Hay una visión equivocada del sector agropecuario desde lo político. Si pudieran ver al campo como un sector de “pilar de crecimiento y desarrollo”, para todas las crisis que tenemos, y no verlo como una fuente de recursos fiscales al que se lo convoca cuando se necesitan aplicar más impuestos... De cada diez pesos que ingresan al Estado siete los produce el campo, podrían incentivarlo más y recaudar más, pero les falta esa visión”.

Respecto a las medidas económicas del gobierno para asistir al sector agropecuario, el tambero refiere: “No fueron los montos necesarios, no alcanzo para nada. El sistema fue tan burocrático que no llegó al productor con la celeridad que hace falta. No se cumplió el objetivo de ayuda, no sirvió de nada en general. Hay que pensar seriamente desde el congreso una Ley de seguro multirriesgo para que podamos enfrentar los cambios de clima y para no afectar los recursos del Estado”.

Finalmente dijo: “Es imposible no tener un marco de optimismo. Esperemos que a los que les toque gobernar, realmente cumplan con lo que se ha planteado en las plataformas electorales. De ahí en más los hechos van a marcar quien ha dicho la verdad. Pero si claro que uno termina siendo optimista”.

