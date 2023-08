La petrolera YPF recibió un cuantioso préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció el desembolso de un préstamo para YPF de US$375 millones, destinado a financiar proyectos referidos a la transición energética que tiene previstos la petrolera.

El proyecto de la compañía estatal, denominado "Nuevas Especificaciones de Combustibles" (NEC), al que se destinarán los fondos, contempla mejoras en los complejos industriales de La Plata y Luján de Cuyo, que permitirán aumentar la producción de combustible (tanto naftas como gasoil) ultra bajo en contenido de azufre, de acuerdo a lo que anticipó la entidad crediticia internacional.

Asimismo, adelantaron que la iniciativa ampliará la capacidad de refinación de la compañía, impulsará el cambio tecnológico hacia motores menos contaminantes y generará durante el periodo de obra, 1.600 puestos directos de trabajo y 3.200 indirectos.

El financiamiento constará de un Tramo A de US$50 millones y un Tramo B de US$325 millones, movilizando de esta forma capital privado de seis entidades financieras internacionales. Según precisaron desde CAF, las instituciones son el Banco Santander S.A.; el Industrial and Commercial Bank of China Limited, Panama Branch; Cargill Financial Services International, Inc.; Citigroup Inc.; Bank of China Limited, Grand Cayman Branch; y Banco Latinoamericano De Comercio Exterior S.A.

El plan de inversiones de YPF, desplegado en los complejos de La Plata (provincia de Buenos Aires) y Luján de Cuyo (provincia de Mendoza), prevé la construcción de nuevas unidades y la readecuación de instalaciones ya existentes que permitirán la producción de 3,5 millones de metros cúbicos de combustibles ultra bajos en azufre. Estos trabajos ya fueron iniciados por YPF en 2019 y continuarán desarrollándose durante los próximos dos años.

De acuerdo a las previsiones del proyecto, YPF pasará de la producción actual de 24% del total de los combustibles ultra bajos en azufre a 71% para 2026. Esto permitirá generar una menor emisión de dióxido de azufre, que redundará en una consecuente mejora de la calidad atmosférica.

El presidente ejecutivo de la entidad aseguró que "con esta operación, CAF colabora con tres aspectos del país. Contribuye al medio ambiente, a través de la producción de combustibles menos contaminantes, fortalece la seguridad energética, a través de la expansión y la mejora tecnológica de los complejos industriales de YPF, y permite movilizar fuentes de financiamiento externas".

Desde CAF destacaron que YPF es cliente desde el inicio de la actividad de la institución en Argentina y remarcaron que desde 2009 se llevan aprobados cinco préstamos por un valor total de US$1.225 millones, informó Noticias Argentinas.