Sergio Massa: "Le pido al gobernador Perotti y a todo el justicialismo santafesino que me acompañe"

En el marco de su viaje a la ciudad de Rosario, el ministro de Economía y precandidato a Presidente, Sergio Massa, encabezó este martes una recorrida por la firma de electrodomésticos Liliana, junto a empresarios y trabajadores. Destacó la importancia de la Santa Fe productiva e hizo un llamado de unidad a todo el justicialismo de la provincia.

"Compañeras y compañeros, gracias por abrirnos la puerta de su casa, de este maravilloso lugar que de alguna manera es la demostración más clara de nuestra responsabilidad a la hora de gestionar para generar con inversión pública lugares de calidad para nuestro pueblo", comenzó.

"Quiero hablar claro, estamos entre compañeros y dirigentes políticos, con militantes, veo intendentes, presidentes de comuna, compañeros de la CGT y la CTA, legisladores... Quiero arrancar pidiéndole a Omar Perotti que venga, que me acompañe. Pedirle a los integrantes de la interna, a Marcos Cleri, a Eduardo Toniolli, a Busatto, al presidente del Partido Justicialista también. Que vengan, que nos acompañen", reafirmó.

"Tenemos La capacidad de un peronismo que miramos confiados, que es el peronismo de Santa Fe"

"Estoy orgulloso de la lista de legisladores que tenemos. Entiendo que haya fechas separadas y distintos sistemas de boletas, eso construye un principio de disociación, de trabajo más individual que general. Pero para nosotros es algo casi mítico la fuerza, la potencia, la vigencia, la capacidad de un peronismo que miramos confiados, que es el peronismo de Santa Fe".

"Por eso primero quiero pedirles eso, entiendo que todos tenemos historia. Cuarenta años de democracia nos acercaron, nos alejamos, tenemos competencias, pero lo que está en juego es mucho más importante. Tiene que ver con un modelo de país, con la Santa Fe productiva y la idea de los desarrollos de valor agregado del sector agropecuario que Santa Fe pudo desarrollar, y que hoy están cuestionados por el cuestionamiento a la inversión pública para mejorar el valor de nuestras exportaciones".

Santa Fe productiva

"Quiero una Santa Fe exportadora, que importe valor agregado, mucho más que inversión en ciencia, tecnología y desarrollo. Se que además es una provincia a la que cuando hablamos del impacto de la sequía tal vez la golpeó como a pocas en Argentina. Menos viajes en camión, declaración de emergencia, caída de recaudación de la provincia, los municipios, los consorcios rurales... Estuvimos al lado de cada productor con aportes no reintegrables porque no los abandonamos. Tomamos la decisión de ir a abrazar a nuestros productor aun a riesgo de lo que pasó, que se minimiza las consecuencias de la sequía", remarcó.

"Estuvimos con los productores de todos los sectores, llevamos adelante muchos programas, y lo seguiremos haciendo porque nosotros defendemos la producción agropecuaria argentina. A la Argentina la puso de pie el interior productivo, y lo vamos a seguir haciendo ahora. Es en definitiva el desafío que tenemos".

Situación de la clase obrera

"También sabemos que tenemos respuestas que dar. A nuestros compañeros, los laburantes. Por la pandemia congelamos la posibilidad de recuperar el salario, se perdió un 20 puntos de poder de compra con Macri. Pero privilegiamos cuidar los puestos de trabajo, fuimos con el IFE, el ATP para que las empresas no suspendieran ni despidieran. Hoy llegamos al final de una etapa y nos damos cuenta que hay compañeros nuestros que están desilusionados, que ese sueño en el que nos acompañaron en el 2019 no completó todas las expectativas. Pero hay que ir a buscarlos, lo peor que nos puede pasar y hay que explicarle a los compañeros, que si ellos no van por esa desilusión podemos volver para atrás".

"Volver para atrás significa ir a una Argentina de dólar fijo, tasas de interés alta, especulación financiera, cierre de pymes, 23 mil en cuatro años más 250 mil despidos industriales. Tomaron la peor deuda de la historia económica mundial, se fueron con cepo, volviendo a poner las retenciones y hablan como si no hubieran estado gobernando sin dar explicación", apuntó.

"Son los garantes de que el peronismo el domingo en Argentina vuelva a ganar, el resultado en Santa Fe es clave"

"Nos pueden reclamar y nos hacemos cargo. Pueden decir que no resolvimos todos los problemas y es cierto. Que tuvimos, más allá del Fondo y la sequía, faltas nuestras de liderazgo y de gobierno, lo podemos discutir. Lo que no está en discusión es qué país pensamos. Ellos plantean recortes de derechos laborales, eliminar la indemnización, eliminación de las vacaciones pagas. Nosotros planteamos lo contrario, incluso la construcción de más universidades en Argentina, continuar con el programa de becas que tiene más de un millón de pibes y pibas. Ellos creen que la universidad es para pocos, pero nosotros estamos convencidos que cualquier hijo de trabajador puede acceder a la universidad".

Modelo de país

"Tenemos una mirada distinta respecto de qué soñamos, qué sentimos y qué pensamos de nuestro país. Dicen que somos una sociedad fracasada, un país de mierda, pero nosotros estamos orgullosos de ser argentinos. Cada militante del campo nacional o popular, si hoy tuviera la oportunidad de volver a nacer y elegir, elegiría a Argentina. Porque es una patria que permitió a muchos construirse un camino y un lugar".

"No quiero dejar de hacerles un pedido, siempre miramos al peronismo de Santa Fe como una fuerza arrolladora, siempre los vimos como un cuarto compato que era garantía cuando encarábamos los procesos electorales nacionales. Desde el Gran Buenos Aires y a nivel nacional se lo considera un bastión. Pueden tener un sabor amargo por el resultado de las primarias, pero ustedes son los garantes de que el peronismo el domingo en Argentina vuelva a ganar, el resultado en Santa Fe es clave. Por eso quiero pedir a cada militante que saquen el orgullo de ser argentino, el orgullo que representó históricamente este peronismo y que vayan casa por casa, barrio por barrio, lugar de trabajo por lugar de trabajo, abracen a cada compañero y que le digan que el pasado no puede volver, que Santa Fe tiene que ser protagonista del triunfo del campo nacional y popular en Argentina".

