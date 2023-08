Se celebra en toda Latinoamérica el día del nutricionista

Desde 1971, en todo la Latinoamérica, se celebra el día del nutricionista. La fecha conmemora el nacimiento del médico argentino, Pedro Escudero, quien fue pionero de la nutrición.

“La nutrición está cobrando la relevancia que se merece”, afirma la especialista en área, Silvina Yodice. “Hoy vemos cómo, realmente, la alimentación modula la salud. Vemos continuamente personas que atraviesan situaciones vinculadas a la falta de energía, inflamación crónica, problemas digestivos”. Asimismo, agregó que ve “cómo la alimentación, el descanso, el ejercicio, están siendo recuperados, no sé si como una nueva medicina, porque claramente no lo es, pero hay una inclinación de volver a la base”, destacó al aire de Cadena Oh!.

Además, comentó que volviendo a la base se puede ver “la mejoría en la calidad de vida y, por otro lado, el impacto de la alimentación de la alimentación actual, la sobre carga de ultraprocesados, la sobre carga de aditivos, de conservantes en la alimentación más industrial.” En este sentido, es que “esta vuelta a los orígenes cobra cada vez más fuerza”.

Por otro lado, la licenciada en Nutrición, recomendó el ayuno de 12 horas como recurso para permitir que “el cuerpo regenere sus tejidos y sus sistemas y que se depuren todos los filtros que nosotros tenemos”. Al respecto, concluyó, es “una práctica que no te cuesta dinero y la mejoría en la calidad de vida es increíble”.

Escucha la entrevista completa.