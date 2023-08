Mirtha Legrand se sumó a la cadena de oración por la salud de Silvina Luna

En medio de la preocupación generalizada por Silvina Luna y su delicado estado de salud, Mirtha Legrand se sumó a las personalidades que extendieron sus mejores deseos por su pronta recuperación. En este sentido, la diva le hizo llegar un emotivo mensaje a la ex Gran Hermano, en medio de una conversación que sostuvo con el periodista Juan Etchegoyen.

En su programa Mitre Live (Radio Mitre AM 790), el locutor contó que este fin de semana conversó con La Chiqui y procedió a leer a los oyentes la respuesta que ella dio sobre el angustiante tema: “Con mucho gusto quiero desearle una pronta recuperación a Silvina Luna. Es una persona tan querida en el ambiente artístico que todos rezamos por su salud, rezamos por verte otra vez saludable y bella. Te queremos Silvinita”.

La incertidumbre permanece alrededor de la modelo, una vez se hizo público que su cuadro médico retrocedió dramáticamente, después de presentar signos alentadores de mejoría. Fue el conductor de LAM (América) Ángel de Brito quien dio parte de la última novedad sobre su situación y disparó alarmas.

“Está muy débil, empeoró. Está muy delicada. Está en terapia, con agua en los pulmones, y están esperando el momento para volver a ponerle el respirador. La están alimentando con sonda, el aparato digestivo no le está funcionando como debería”, reportó el periodista en primera instancia. Días después, su mensaje fue menos alentador: “Está en estado crítico. Recemos por Silvina”. Por lo pronto, el círculo más íntimo de Silvina permanece en inquietante silencio.

La semana pasada se conoció que Silvina Luna sufrió algunas complicaciones y fue derivada nuevamente a terapia intensiva, donde evaluaban intubarla. Finalmente, este último no sucedió, aunque en las redes sociales circuló lo contrario. Las fakes news provocaron indignación entre los seres queridos de la modelo y una persona de su familia se comunicó con Estefanía Berardi para hacerle una importante aclaración.

“Ella se comunica bajito, pregunta. No está intubada. Por favor aclaralo porque no queremos que ella lea eso, se va a poner mal”, leyó la periodista en el programa Poco Correctos (eltrece). Además, aseguró que la ex Gran Hermano tiene televisor en la habitación, pero sí una computadora que revisa cuando puede.