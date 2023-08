Colectivos: se normaliza el servicio nocturno en Santa Fe

Tras dos días de suspensión del servicio nocturno de colectivos en la ciudad de Santa Fe, las empresas decidieron levantar la medida de fuerza y se normaliza el funcionamiento de las unidades durante la noche.

El conflicto se destrabó tras una reunión del intendente Emilio Jatón y funcionarios municipales con los empresarios en la que se acordó un nuevo encuentro para el próximo martes.

Además de la restricción del servicio durante la noche, los empresarios habían amenazado con que la semana que viene la reducción iba a ser aún mayor e, incluso, hablaron de suspensión de personal.

Falta de respuestas

El presidente de Fatap, Gerardo Ingaramo había señalado que querían sentarse “a discutir una política en serio de transporte. La situación de transporte urbano de Santa Fe es muy complicada, más con lo último que ha ocurrido, que es esta devaluación de un 25%. Hoy no tenemos entrega de combustible y están hablando de un incremento de un 15% o un 20% en los precios. Se terminó el acuerdo el 15 de agosto de las petroleras, por lo tanto, aparte del 20% de devaluación, se van a incrementar más los combustibles".

El empresario explicó que el problema “es que el 14 de julio, antes de las elecciones PASO de Santa Fe, se firmó un acuerdo con UTA y con la Municipalidad de reconocimiento del aumento salarial para todo el semestre, para terminar hasta septiembre, donde el municipio se comprometió a entregar los fondos necesarios para hacer frente a ello".

"Esto no se ha hecho, no se ha cumplido, nosotros después de las PASO nos quisimos comunicar con Mariano Granato dos veces, nos dijeron que ya se comunicaban, pedimos reunión con el intendente dos veces, no pudimos llegar a esto y la verdad que no entendemos qué es lo que está sucediendo", contó Ingaramo.