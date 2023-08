Perotti sobre los planteos de Milei: "Yo no quiero ese país"

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este martes una intensa agenda de trabajo en la ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. En primer lugar, a las 10, recorrió los avances de la obra que el gobierno provincial lleva adelante en el observatorio astronómico Centro Observadores del Espacio (CODE), ubicado en la avenida Almirante Brown 4998 de la capital provincial.

Luego, a las 11:30, el gobernador inauguró un Jardín de Infantes pospandemia en el barrio Favaloro de la ciudad capital, que demandó una inversión provincial de $168,764,005.80. La actividad se realizará en las instalaciones del nuevo establecimiento, ubicado en calle Juan Bautista de la Salle entre Santiago de Chile y calle S/N.

Leer también: El CODE celebra sus primeros 61 años en el marco de una profunda renovación

Tras esta actividad, el mandatario refirió a los planteos del candidato presidencial Javier Milei, respecto a la posibilidad de arancelar la educación pública a través de un sistema de vouchers.

"Yo creo en la educación pública, creo en las posibilidades de llegar a cada rincón y a cada uno de nuestros niños y niñas, vivan donde vivan", dijo Perotti.

Y añadió: "No me imagino la instancia selectiva, de algunos sí y de otros no. No quiero ese país, no quisiera nunca una sociedad donde algunos puedan tener acceso a la educación y otros no".

"Como lo decimos siempre, esta provincia tiene que ser una provincia que acepta las diferencias pero no las desigualdades, y eso generaría una desigualdad profunda. Sin duda difícil de sobrellevar una sociedad donde no haya formación, donde no haya educación. Si valoramos algo desde Sarmiento hasta aquí, es la posibilidad de la educación pública, de la integración, de la formación docente pensando de ir generando el acceso de todos, el guardapolvo blanco que unificaba las posibilidades de aprender a leer y a escribir", sentenció el Gobernador.