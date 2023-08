Paro de Asoem: La Municipalidad dice que "la medida es excesiva"

Con cortes de calles y una movilización al Palacio Municipal, se concreta este miércoles un nuevo paro de los trabajadores municipales agrupados en ASOEM, en reclamo del cumplimiento de los acuerdos paritarios.

“Ante la dilación del Intendente Emilio Jatón para cumplir con un acuerdo paritario firmado en el mes de marzo, los municipales nos movilizaremos este miércoles por la mañana en Santa Fe para luchar por nuestros derechos laborales. Los trabajadores no vamos a permitir el atropello del Departamento Ejecutivo”, denunciaron desde la entidad gremial.

Al respecto, desde la Municipalidad de Santa Fe aseguraron que "la medida es excesiva y absolutamente desproporcionada. De parte del Ejecutivo no hay ningún incumplimiento de las actas paritarias acordadas".

"Tenemos todo lo que está acordado en marcha, dentro de los plazos convenidos, pero particularmente queremos destacar y resaltar que no hay ningún tipo de incumplimiento de orden salarial por eso insistimos en la escala del conflicto es desproporcionada con la naturaleza del supuesto problema", manifestó Federico Crisalle, secretario de Gobierno.

Y agregó: "Realmente reivindicamos el ámbito paritario, y es justamente en el ámbito paritario donde hemos encontrado muchas soluciones a problemas complejos y de muchos años. Por ejemplo, logramos jerarquizar áreas que estaban sin destino, como la GSI, para que cumplan un rol social importante, y muchos vecinos a eso los pudieron ver y lo ven".

Además, Crisalle planteó que "es decir, y todo esto lo logramos en el ámbito paritario, concretamente, trabajando mancomunadamente con el sindicato. Pero para que ese ámbito tenga sentido, sostenemos que no vale todo. Por eso, queremos destacar, cuando decimos que no vale todo, que las medidas de fuerza que efectuaron la semana pasada inauguraron una situación inédita para la ciudad que fue dejar, sin guardias mínimas, servicios básicos para toda la comunidad. Por este motivo, el día de ayer, resolvimos convocar el diálogo nuevamente, y la postura del gremio volvió a ser inflexible, lo que impide lograr acuerdos que sean realistas e incumplibles, que es la base de cualquier acuerdo".

"Decimos esto porque nuestro país está viviendo un momento económico realmente crítico, y quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos públicos debemos actuar con mucha responsabilidad. Esto no incluye únicamente a los gobiernos, desde ya que los incluye, sino que también incluye a toda la dirigencia, y eso engloba a los sindicatos. Por eso organizamos una presentación ante el Ministerio del Trabajo, en las primeras horas de esta mañana, solicitando que se dicte la conciliación obligatoria y se convoque la instancia de diálogo donde prime la racionalidad y la responsabilidad en estos momentos difíciles para el país. Creemos en el diálogo, creemos en los acuerdos, que son duraderos, que son justos y que además resuelven problemas concretos de la comunidad, y en este caso particular de los dos y las trabajadoras municipales. Pero eso debe darse en el marco de una conversación y no en el marco de un conflicto desmedido", finalizó.