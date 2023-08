Villa Cañás: un funcionario de la ANSES fue imputado por abuso sexual

Un funcionario de la ANSES, de la localidad santafesina de Villa Cañás, fue imputado por abuso sexual contra una mujer que asistió a esa oficina para realizar un trámite. También lo acusó de hostigamiento.

Según la declaración que aparece en la denuncia y en la audiencia imputativa, la mujer relató que “ocurrió el 10 de abril, al empezar los trámites por una beca para mi hijo. Luego de hablar con dos empleadas, el encargado de la oficina, a quien conozco desde cuando vine a vivir a Villa Cañás y por ser marido de una mujer que es docente de la escuela a la que asiste mi hijo, me dijo que pasara cuando pudiera porque le avisé que estaba ocupada en el horario que correspondía. Lo hice a las 15.50, nos sentamos de uno y otro lado de su escritorio y comenzamos a hablar”.

“Me extrañó que él tuviera las dos manos abajo y cuando se levantó del sillón tenía todo su pene afuera, se estaba masturbando”, comentó la damnificada. Y continuó: “cuando quise salir de la oficina me pegó un manotazo, me puso contra la pared y con su pene fuera del pantalón me apoyó, me metió una mano por abajo de la remera y me tocó un pecho con un movimiento bastante brusco”.

La situación siguió con el masculino “sacándome a los empujones y diciéndome que yo estaba loca, que no olvidara que conocía a mi hijo y por donde andaba, a mi cuñado y a amigas”.

Posteriormente, afirmó que el acoso siguió con “mensajes de que cuánto salía mi silencio, también me pedía perdón, me ofrecía trabajo y hasta vino a mi casa, pero no lo atendí”. En la causa, hay 20 capturas de WhatsApp como pruebas del hostigamiento del que fue víctima.

Más adelante, en su declaración, dijo: “Yo estoy sola en la ciudad con mi hijo y tengo miedo por él”.

La imputación fue a través de la fiscal adjunta, Dra. Mayra Vuletic, de la 3ª circunscripción de Venado Tuerto.