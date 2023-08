Juan Pablo Poletti (Unidos para Cambiar Santa Fe), Ignacio Martínez Kerz (Juntos Avancemos), Federico Fulini (Proyecto Futuro), y Ramón Fratte (Viva La Libertad) iniciaron el debate hablando de la Seguridad Ciudadana que fue el primero de los ejes que abordaron.

Poletti: "Primero pacificar la ciudad. Vamos a pedir la participación del intendente en el ámbito policial. . Al narcotráfico no lo vamos a combatir solos pero desde el minuto uno debemos tomar acciones junto a Provincia y Nación.Vamos a implementar corredores seguros, sobre todo en universidades, escuelas y nocturnidad para que los santafesinos podamos vivir en paz. En seguridad no voy a mirar para otro lado, vamos a estar en el territorio apoyando al vecino: ahí voy a estar yo, ese es mi compromiso".

Martínez Kerz: "Tenemos que ir hacia una policía municipal, el intendente como máximo representante de la ciudad debe ser quien conduzca la Policía. Lo que puede hacer la municipalidad mientras tanto puede iluminar la ciudad para que el vecino se sienta más seguro. También jerarquizar la Guardia de Seguridad Urbana (GSI)".

Fratte: "Este tema es reiterativo en la ciudad, los vecinos nos piden seguridad. Debemos ayudar a la Seguridad con la iluminación, desmalezamiento y apertura de calles, para que ningún barrio sea guarida de los que delinquen".

Fullini: . "Vamos a trabajar con la prevención y la inclusión. Quiero que el vecino dé la información a todos los funcionarios en juntas de seguridad barriales".

Luego de replicar sobre el tema, los candidatos continuaron con el segundo punto que fue Transporte, un servicio deteriorado que está en permanente crisis.

Fratte: "Es un reclamo frecuente que nos hacen los vecinos, no se consiguen taxis ni remises en algunos barrios, y el colectivo en esos lugares tiene una frecuencia de una hora. El colectivo es el principal transporte público, pero deja mucho que desear por eso vamos a mejorar el servicio y la accesibilidad. También el trazado de las líneas, que circulan de norte a sur y de este a oeste no comunican la ciudad".

Poletti: “Los vecinos piden orden en el transporte, es una odisea trasladarse por la ciudad, no hay alternativas al transporte público. Hoy los tres involucrados están desconformes: municipio, empresarios y usuarios. Vamos a tener un municipio que resuelva e implemente un reordenamiento del transporte, incorporando líneas y mejorando la aplicación Cuándo Pasa. También vamos a colocar garitas inteligentes para brindar comodidad y seguridad al usuario. Estamos convencidos que podemos tener un servicio ágil”.

Martínez Kerz: "El transporte funciona mal porque el municipio dejó el sistema a la deriva, vamos a comenzar con un programa de recuperación de este sistema con créditos para que se puedan renovar las flotas, tanto de colectivos como de taxis y remises. Lo primero que voy a hacer va a ser licitar el transporte e incorporar líneas administradas por el ejecutivo municipal que van a entrar a los barrios y van a tener cámaras de seguridad y pisos adaptados".

Fullini: "Vamos a plantear la estabilización del sistema de transporte y que sea el vecino quien decida recorridos y ser inflexibles con los empresarios".

Tercer eje temático recolección de residuos y política ambiental

Fratte: “Hay que educar al vecino para que sea consciente en cómo maneja la basura y los residuos. Desde el municipio se deben colocar contenedores en todas las esquinas, y afianzar el barrido y la limpieza”.

Fullini: “El Estado tiene la mayor responsabilidad en la recolección de residuos y limpieza de la ciudad. Nuestra propuesta es incorporar a los trabajadores informales para la recolección y sumarlos para que la ciudad esté más limpia”.

Poletti: “La recolección de residuos tiene un sistema precario. El municipio debe liderar este tema para que seamos una ciudad verde como las hay en el mundo, y es algo que también deberemos hacer con el vecino. Vamos a continuar con el reciclaje, para tener un ambiente limpio y cuidado que sea sano para todos nosotros”.

Martínez Kerz: “Los residuos es otro problema que atraviesa los barrios. Vamos a planificar en cuatro años para que la basura no sea más un problema y genere empleo”.

El debate tuvo pocas réplicas de un candidato hacia otro. El tiempo que podían utilizar para interrogar o cuestionar a otro participante fue utilizado en la mayoría de los temas en ampliar sus propuestas o apreciaciones sobre el eje tratado.

Pasados tres tópicos del debate, fue Fratte quién consultó a Fullini qué proyectos presentó en el Concejo sobre el transporte, a lo que en el momento de la respuesta Fullini dejó el interrogante sin responder ya que sus palabras derivaron en una ampliación de su postura respecto al servicio en la ciudad.

Obras Públicas:

Fullini: “Falta acceso al gas natural, el 50% de los vecinos no tiene cloacas ni agua potable. Las prioridades fueron en la zona céntrica por eso voy a implementar un plan para nuestros queridos barrios. Del mismo modo, vamos a tener más control sobre el puerto y generar empleo en un sector que aprovechan unos pocos”.

Poletti: “Tenemos el compromiso de mejorar las plazas y espacios para que se puedan realizar deportes. Tenemos el desafío para ser no dilapidar el dinero y terminar las obras que no se terminaron e iniciar nuevas obras como asfaltar las calles, mejorar y ampliar bicisendas, mejoraremos la costanera y llegaremos con obras a cada barrio para que no se inunden ni pr el río ni por el agua de lluvia. Vamos a trabajar 24x 7 como me vieron hacerlo en el Cullen”.

Martínez Kers: "La obra pública se concentra en tres o cuatro zonas lo que perjudica al oeste y al norte de la ciudad. Hay que ordenar y repartir equitativamente porque la ciudad se ordena cuando cambia la vida de las personas. No queremos esperar a que se realice el Puente Santa Fe-Santo Tomé, vamos a comenzar un plan estratégico para preparar a los barrios de Santa Fe cercanos al puente para adelantarnos y estar preparados para cuando se construya”.

Fratte: "La clase política tiene que empezar a prestar atención a los problemas reales que tienen los vecinos. El Estado debe estar con mayor presencia en los barrios y solucionar estos problemas para mejorar la calidad de vida".

En el espacio denominado "debate libre" en el que los candidatos podía discutir sobre puntos planteado volvieron a elegir no enfrentarse y hubo poco intercambio de ideas. Los cuatro optaron por reforzar las propuestas e insistir en los proyectos propios que planean trasladar a la gestión municipal si llegan a la intendencia.

En el cierre, tuvieron dos minutos en los que tuvieron la oportunidad de decir por qué la gente debería votarlos.