Colón presentó oficialmente a Conti y Cardozo Lucena

En las últimas horas de este lunes, Ángel Cardozo Lucena firmó su vínculo con Colón hasta junio del 2024. Así, Néstor Gorosito tendrá un futbolista de experiencia y jerarquía en la mitad de la cancha, una de las peticiones que le hizo a la dirigencia.

Este martes, el jugador se presentó a entrenar junto a sus compañeros para estar listo para lo que viene.

¡Te queda pintada, Pika! 🔴⚫ Ángel Lucena ya luce nuestros colores y trabaja junto a sus compañeros. ¡Bienvenido al campeón de la ciudad! 🤝 pic.twitter.com/asu5Vqzvj5 — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) August 29, 2023

Además, la institución publicó un video para oficializar la vuelta de Germán Conti. En las imágenes se saca fotos y manda saludos a los hinchas y también se muestra volviendo al estadio que lo vio nacer.

Dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz... ¿O no, @Flaco_Conti? 😏 ¡Bienvenido a casa, Flaco! pic.twitter.com/ZKgtExoG20 — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) August 28, 2023

Ambos viajarán a Mendoza

A pesar de que Colón pagó los 200.000 dólares de deuda, todavía no fue desinhibido por la FIFA. Por tal motivo, tanto Conti como Cardozo Lucena no fueron habilitados para jugar. Igualmente, Pipo decidió que ambos se suban al vuelo que lleva al plantel a Mendoza, ya que en caso de no poder estar frente a Talleres puedan estar presente frente a Huracán el próximo sábado a las 19:00hs.