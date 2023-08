República Dominicana venció a Angola y lidera su grupo en el Mundial de Básquetbol

El seleccionado de República Dominicana, que tiene como entrenador al argentino Néstor "Che" García, sumó su tercer triunfo en el Mundial de básquetbol que se desarrolla en Indonesia, Filipinas y Japón, al vencer a Angola por 75 a 67, quedando como puntero del Grupo A.

Dominicana superó a los angoleños en el Smartarenata Coliseum en Manila, con Andrés Feliz como goleador con 17 puntos, mientras que para los africanos sobresalió Silvio De Souza con 19.

Con este triunfo, el equipo centroamericano suma seis puntos (3 juegos), seguido por Angola con cuatro (3), Italia con tres (2) y Filipinas dos (2).

Por su parte, en el Okinawa Arena japonés y por el Grupo E, Alemania superó a Finlandia por 101 a 75, con 15 tantos de Dennis Schroeder (Toronto Raptors), mientras que hizo 14 para los derrotados Olivier Nkamhova.

Andres Feliz took TCL Player of the Game honors after leading the charge in a Dominican Republic win over Angola 🧹

📊 17 PTS | 6 REB | 2 AST | 85 FG% | 24 EFF#FIBAWC x #WinForDominicana 🇩🇴 | #InspireGreatness pic.twitter.com/4PdpxJGpyq

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 29, 2023