¿Hay interna entre Lizy Tagliani y Abel Pintos en Got Talent Argentina?

Pampito contó en Intrusos (América TV) que Lizy Tagliani habría dejado saber que su conexión con Abel Pintos en Got Talent Argentina (Telefe) no fue lo que esperaba.

El panelista reveló inesperadamente en el ciclo de Florencia de la V que Tagliani le habría comentado a sus cercanos que no sintió que existió química con el cantante: "Lizy no conectó con el humor de Abel. Viste que Abel tímido. No hubo match".

Además, el periodista agregó: "Yo sé que Lizy estuvo comentándole a su círculo, lo van a negar pero confíen en mi palabra... En lugares íntimos contó 'no me gustó tanto mi química con Abel'... Lizy le tiraba un chiste pero como el programa es editado yo no sé si esto se va a ver, del otro lado era una pared, no volvía".

Marina Calabró, lapidaria con Got Talent Argentina

Marina Calabró volvió a criticar a Got Talent Argentina, el programa conducido por Lizy Tagliani en Telefe, y esta vez apuntó fuerte contra el jurado: Florencia Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul.

En diálogo con Rodrigo, el cronista de Socios del Espectáculo (El Trece), Marina Calabró opinó: "El casting es muy flojo. En algunos casos, lo que se ve, no tiene el peso escénico de tamaño show".

"En las redes sociales criticaron que se burlen de los participantes que no pasan", le planteó el notero. "El matárseles de risa en la cara me parece que es algo que está en el original, en la versión de America Got Talent, pero era otra época. Hay cosas que no hacían ruido hace 20 años, y hoy a mí me chocó", aseguró la periodista sobre la actitud del jurado con los concursantes.

"El público en su casa que haga lo que quiera, pero vos como jurado tenés la obligación del respeto al artista. Y si consideran que ese artista no está a la altura del escenario, no lo suban. Porque sino está en el borde del bullying y la discriminación, es una tele vieja, no me gustó", cerró filosa.

Fuente: Exitoina