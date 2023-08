"Las medidas no resuelven la inflación, la agravan", afirmó el economista Federico Fiscella

Las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, generaron poco impacto económico y mucho revuelo político. Gobernadores, intendentes y empresarios se mostraron molestos con la decisión e incluso marcaron dificultades para pagar el bono propuesto.

"Es un momento muy extraño para poder proponer una política que salve lo que pasó con la devaluación del dólar oficial. Era cantado que con la gimnasia que tiene el argentino con la actualización de precios eso se iba a empezar a mover desde el mismo lunes posterior a las paso cuando Massa anuncia esta devaluación, que no siquiera fue anunciada", comentó Federico Fiscella, economista de la Universidad Nacional de Rosario.

"Es más de lo mismo que se ensayó económicamente durante este tiempo. Con el nivel de inflación que tiene Argentina ni siquiera se puede discutir el efecto que tienen esta política, cualquier motivo hace remarcar los precios. Es muy complejo, tuvo bastante rechazo en los sectores que fueron invitados a pagar esta mejora salarial. El empresariado también está mirando cómo hacer para pagarlo", detalló en diálogo con Carlos Bermejo en Agenda Rosario por Cadena OH!

Para el entrevistado, es una medida que "mezcla las dos cosas, un ministro de Economía que es candidato a presidente". En concreto, se tiene que hacer campaña cuando se hizo una devaluación, y se tiene la presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Lo raro a veces son los problemas que generan las deudas. Hay un Estado de una fragilidad muy grande, no hay herramientas para hacer políticas porque no hay dinero, el Banco Central no tiene reservas en dólares. Esto en el final de un mandato, una campaña en marcha por la presidencia, todo envuelve a estas medidas. Pero no veo que venga a resolver problemas de la devaluación, incluso a agravarlos", remarcó.

"Es doblemente grave el cuadro. Estamos viendo como una comedia, el político tiene que poner la cara y estar en la campaña y dar una imagen positiva hacia la ciudadanía y del otro lado no tiene un peso ni un dólar para poder hacer nada. La forma de hacer política es con recursos, campañas que cuestan un montón y cuando no tienen dinero pareciera que no saben qué hacer".

"Estamos a pasos de no tener más moneda nacional, por motivos históricos de hacer cualquier cosa con el peso, sin reservas, con deudas... En Economía se diseñan modelos o políticas económicas, pero siempre tienen que ponerse en la calle. cuando la conexión con la calle no existe, la política no funciona. Ninguna de las tres propuestas está contando a la ciudadanía cómo van a producir y generar dólares genuinos que no sea con deuda ni con emisión que sube la inflación. Todavía no estamos generando riquezas por y para nosotros mismos, estamos pagando deudas", dijo por último.

Escuchar también audio completo: