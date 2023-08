"El acuerdo paritario de la Provincia es mejor que la suma fija de Nación", afirmó el ministro Pusineri

Los anuncios del ministerio de Economía de Nación generaron desacuerdos en las provincias y sectores empresarios por la unilateralidad de la decisión y por la dificultad en el pago del bono propuesto por Sergio Massa. Santa Fe fue una de las regiones que rápidamente aclaró que no se sumará a la medida.

"Lo que la Provincia está haciendo y ejecutando a partir de mañana es un acuerdo paritario superador de la suma fija que planteó el Gobierno nacional. Desde Nación se planteó un bono durante dos meses, de 60 mil pesos, pero en la provincia se ejecuta un acuerdo que en las categorías inferiores, en promedio, significan 40 mil pesos y de allí para arriba se despliega el escalafón con cifras remunerativas", explicó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri.

"Pero además de eso, se prevé clásulas de actualización automáticas, en un esquema en el cual la inflación supere los incrementos para los salarios, se ajustaría. Si nosotros no tuvieramos ninguna previsión para el mes de septiembre y teniendo en claro que agosto tendrá una inflación más alta, estaríamos incorporando la medida nacional", aclaró.

En diálogo con Cadena OH!, remarcó que al acuerdo lo celebraron con los gremios y que "lo estamos monitoreando en conjunto. Es mejor en cuanto a monto y actualización. En el campo de lo institucional dispuesto por ley para la negociación paritaria, estamos haciendo lo que corresponde".

Trabajadores privados

"El bono funciona con articulación paritaria. Si una negociación colectiva del sector que fuera prevé un incremento salarial para el mes de septiembre, ese incremento absorve el bono. Esa es la primera disposición o comunicación que hizo Nación. Falta ver la letra chica que va a estar en las disposiciones de su implementación", comentó.

"No es un sistema novedoso, se uso en otras oportunidades. Para la pequeña empresa se establecen créditos fiscales para el pago del bono. Más allá de las primeras manifestaciones que se escucharon sobre el rechazo al pago, en general yo creo que va a hacer una situación que no va a generar mayor conflictividad. El hecho de que sea articulado con la paritaria significa que muchos sectores tengan incorporado alguna suma. En este mismo momento las paritarias están en etapa de negociación, prácticamente todo el tiempo. Por eso creo que no vamos a tener conflictividad relacionado al pago", dijo por último.

Escuchar también audio completo: