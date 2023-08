"No formamos parte de debates políticos, pedimos transparencia en la aprobación de pliegos", reclamó Erbetta

El debate legislativo sobre los pliegos enviados por el poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la justicia, continúa su proceso signado por diferencias políticas en el marco de una campaña electoral que se encamina a su última semana.

La Legislatura de Santa Fe aprobó la semana pasada apenas 15 de 32 pliegos correspondientes al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y solo 4 de 16 pertenecientes a defensores del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).

"Nosotros tenemos una posición casi histórica: No vamos a formar parte de ninguna discusión o cuestión vinculada al proceso electoral o la política, la nuestra es una responsabilidad institucional. Somos un poder del Estado, cogobernamos con otros dos poderes, para eso necesitamos tener cubiertas nuestras vacantes. Por eso reclamamos desde siempre para que esas coberturas se hagan de la manera más transparente", comentó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Daniel Erbetta.

Hay dos grupos de propuestas que hizo el poder Ejecutivo. En un primer momento se mandaron los pliegos de fiscales y defensores, en el caso del ministerio Público Fiscal como la Defensa, se trata de cargos ya creados que son imprescindibles. Ahora se remitieron 42 pliegos de jueces de distintos grados.

"En ambos casos hemos, repetidamente, reclamado al Poder Ejecutivo el envío rápido de los pliegos a la Legislatura porque son concursos que se hicieron algunos durante 2021, 2022 y 2023. Son resultados de un proceso muy largo, se hizo un esfuerzo para ir a los concursos y rendir, donde no hubo impugnaciones", apuntó en Cadena OH!

"También hacemos lo propio con la Legislatura, lamentamos lo que pasó con los pliegos de fiscales y defensores. Entiendo la potestad de la institución, pero deben ser actos públicos, transparentes y racionales, motivados, fundamentados y justificados. Si la Legislatura en uso de sus potestades razonablemente da un argumento para cuestionar tal o cual pliego, está dentro del marco constitucional. Pero lamentamos que esto esté atravesado por cuesitones que hacen al proceso electoral, que no tienen nada que ver".

En este sentido, Erbetta recordó que se trata de cargos vacantes y fueron creados por la Legislatura. "Tenemos un Poder Judicial que tiene un presupuesto bajo comparado a la totalidad de los recursos de la Provincia. No quiero equivocarme, pero no será más de 3,4 del presupuesto total. No hay un desmadre o un incremento, estamos hablando de cargos vacantes. Y un sistema de justicia con una gran carga de trabajo, que no se compara a otras provincias", remarcó.

"Todo está cuantificado, conozco el Poder Judicial de Santa Fe, los problemas y su estructura. Eso también cambia territorialmente. Rosario tiene un promedio de 80 audiencias orales penales por día, lo que no existe en ningún otro lugar del país. Reconozco que hay problemas que se podrían resolver con una modificación de las formas de trabajo, soy partidario de reformular las estructuras judiciales, tenemos estructuras rígidas y antiguas, hay que cambiarlo. Tenemos que fortalecernos, por eso las vacantes son imprescindibles. Después sí, podemos sentarnos a revisar un montón de cuestiones", dijo por último.

Escuchar también audio completo: