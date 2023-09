Omar Perotti: "Quienes critican nos dejaron una provincia endeudada y sin obras"

El gobernador Omar Perotti brindó una extensa entrevista a Raúl "Bigote" Acosta en la que se desapachó sobre la actualidad política y económica de la provincia. Afirmó que su gestión puso en marcha la mayor cantidad de obras públicas de la historia de la provincia y acusó a la oposición por la falta de responsabilidad ante el tratamiento de pliegos para el acceso a cargos judiciales.

"Seguramente en los estudios de televisión y radios no se ven las obras. Hemos puesto en marcha dos mil obras en la provincia. En los últimos días inauguramos 500 y nos quedan para inaugurar", comentó.

"Hicimos desde pequeñas obras hasta obras que durante años reclamó Rosario y nunca se empezaron. Ampliación de agua potable, acueducto y gasoducto del Gran Rosario, todo lo que tiene que ver con la defensa de la cascada del Saladillo y el puente que une con Villa Gobernador Gálvez, el aeropuerto internacional, que es el último invierno que no tendrá manga y será para brindar servicio acorde a Rosario y la región. Hemos regularizado la mayoría de las escuelas de Rosario para que tengan gas, todos los papeles en orden. Desde las exigencias de Litoral Gas, que cortaba el servicio, fueron todas resueltas. Se trata de más de 400 escuelas", detalló.

"Nadie enterró un caño, nadie fue capaz de decirle a la gente la verdad. Nadie iba a poder gas ni agua sin las obras que estamos haciendo. Son obras que licitó la provincia con recursos propios y nacionales, tienen una gran magnitud que se va a beneficiar la ciudad directamente. Con esto Rosario puede saber que habrá 250 mil beneficiarios más, llegando a 500 mil con el Gran Rosario. Tenemos la tranquilidad que hicimos lo que había que hacer, y no había hecho nadie".

Gestión económica

Respecto a la situación financiera que atraviesa la provincia, el mandatario fue contundente y apuntó "Los que exigen son los mismos, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Tuvimos que iniciar la gestión sin pagar sueldos y aguinaldos en tiempos y en forma, sin presupuesto y con deudas. Dijimos que había que poner orden, las cuentas y el gasto político excesivo que había".

"Reorientamos el gasto político y pudimos tener Boleto Educativo y Billetera Santa Fe. Hemos sido cuidadosos con todos los fondos de los santafesinos. Y además otro detalle que nadie dice: 500 millones de dólares fue el endeudamiento que tuvo el gobierno anterior, de los cuales no pagó un solo peso porque había un período de gracia. Nosotros pagamos 250 millones de dólares por esto", destacó.

"El esfuerzo que se hizo en pandemia, en sequía con 9500 productores sin ingresos directos del sector, con la caída enorme de la cadena y de sus ingresos. Es una recaudación en caída, a pesar de eso tenemos el mayor despliegue de obra pública en Santa Fe".

Paritarias

Ante los reclamos por un bono o una actualización salarial, en el marco de los anuncios que emitió el ministerio de Economía de Nación, Perotti negó que se tomara otro recorrido y remarcó que "Santa Fe tuvo la virtud de anticiparse a la discusión que se está dando. Acordó con los gremios la no pérdida del poder adquisitivo. Cumplimos la paritaria del 2021, del 2022, en marzo de 2023 surgió un mecanismo para actualizar con la cláusula gatillo. Nadie percibe nada de lo que el esquema inflacionario está marcando"

Pliegos

"Los pliegos fueron enviados, porque uno es respetuoso de la ley que establece los cargos. Si alguien considera que hay muchos cargos que modifique la ley. Pero hace más de un año y medio que se viene trabajando en la cobertura de estas vacantes", señaló.

"No fue que Perotti agarró a cinco amigos y los mandó a la Legislatura. No hay ninguno que no haya cumplido con creces los exámenes y concursos. A lo mejor algunos quieren volver a esas designaciones. Pero acá no pasa eso, se respeta la ley, se valora el enorme trabajo de los jurados, la facultad de Derecho, los colegios de Magistrados y Abogados, no hubo ninguna impugnación", dijo por último.

