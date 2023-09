Aníbal Lotocki apareció en público tras la muerte de Silvina Luna: insultos y escándalo

Aníbal Lotocki apareció públicamente por primera vez tras la muerte de Silvina Luna.

En medio de un escandaloso escrache en su casa, el médico salió y fue interceptado por el equipo de Intrusos (América TV).

El domingo por la tarde, Gonzalo Vázquez, cronista del programa conducido por Florencia de la V, estaba cubriendo el escrache de un hombre en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki cuando este se hartó y salió a enfrentarlo.

"Ese tipo estuvo tirando todas esa cosas en mi casa... Si lo puede hacer, que lo siga haciendo, Pero si no, por favor...", le planteó el médico a la policía que estaba en el lugar. "No tenés cara. Vos sos un asesino, hermano. ¿Cómo salís a hablar así? Matás gente", le gritó el hombre que fue a increparlo. "Tenés suerte que esté la policía, pedazo de gil", le respondió Lotocki mientras volvía al interior de su vivienda.

"Ustedes son culpables de esto, ustedes lo generan", le dijo la esposa de Aníbal al notero. "Van a pedir la detención por homicidio de Lotocki, ¿y me estás diciendo que yo soy el culpable? Sos una irrespetuosa", le respondió Gonzalo.

Por último, antes de cerrar la puerta, Aníbal dijo que no iba a hablar: "Otro día, más adelante en la corte sí, ahora no". Previamente también se había comunicado por WhatsApp con una productora de Bien de Mañana (El Trece), el programa de Fabián Doman, y allí manifestó: "Yo ya dije todo lo que tenía que decir, de todas maneras posibles, nadie quiere escuchar, así que no hablaré por ahora".

