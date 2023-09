Previaje 5 en Bariloche: Excursiones, lagos y buena gastronomía

Tras el lanzamiento de la quinta edición de PreViaje, muchos argentinos están planeando una nueva escapada. Desde la playa hasta la montaña, hay miles de destinos para visitar durante la primavera que se aproxima para deslumbrarnos con sus colores, aromas y temperaturas agradables. Ideales para realizar actividades al aire libre en un entorno natural incomparable.

En esta época, y entre tantos destinos patagónicos, San Carlos de Bariloche, Río Negro, se caracteriza por la diversidad de actividades que ofrece para todos los gustos y edades. Sumado a que los colores resaltan en toda la flora autóctona de la región y en los matices de los bosques.

La primavera barilochense es una época ideal para vivirla al máximo y gozar de todo lo que la ciudad posee y tiene preparado en cada rincón. Pasear por los colores de los bosques, visitar las clásicas casitas de té o recorrer senderos apreciando la naturaleza y los paisajes.

Actividades imperdibles

La excursión a la Isla Victoria y Bosque de Arrayanes parte desde Puerto Pañuelo y, luego de una corta y majestuosa navegación, arriba a la península de Quetrihue ubicada en el noreste del lago Nahuel Huapi, en donde se encuentra el legendario bosque. Esta excursión hará descubrir diferentes escenarios mágicos del lago y sus inmediaciones, y tiene un costo de $24.000 para adultos; los niños de 5 a 12 años y jubilados abonan sólo $12.000. Menores de 5 años no pagan.

Si buscas navegar sobre aguas verdes entre selvas y cascadas la opción ideal es Puerto Blest y Cascada de los Cántaros. También se zarpa desde Puerto Pañuelo y este paseo tiene un costo de $28.000 para adultos; niños y jubilados $14.000. Menores de 5 años gratis.

En tanto, un lugar ideal para ir en familia es La Cascada de los Duendes, una caminata de 800 metros para aprender y vivenciar la experiencia con el entorno natural. Allí, los niños podrán saltar arroyos durante la caminata, contactarse con la naturaleza y tener un recuerdo para siempre.

Deportes en la nieve

Si bien el invierno va quedando atrás, los deportes en la nieve aún tienen para rato y el centro de sky continúa ofreciendo sus 29 medios de elevación y más de 1.200 hectáreas esquiables, entre más de 60 pistas y caminos para todos los niveles, bosques y áreas fuera de pistas. Además de una gran cantidad de servicios de renta de equipos, clases y muchos paradores de gastronomía para disfrutar.

En ese sentido, Bariloche sigue brindando muchas actividades para la familia, entre las cuales se destacan las caminatas con raquetas y las carreras en trineos. También se puede aprender a esquiar en pistas especiales para eso.

Gastronomía

La ciudad también se distingue por su amplia propuesta gastronómica, es por ello que -del 23 al 29 de octubre- se estará llevando a cabo la edición 10° de “Bariloche a la Carta”, el encuentro gastronómico por excelencia en donde se destaca lo mejor de la gastronomía y la producción regional. La entrada es libre y gratuita.

Con una participación masiva de público, la ciudad presenta su oferta culinaria de una manera novedosa que permite disfrutar de las mejores propuestas y productos. El evento cuenta con un circuito gastronómico de más de 75 restaurantes con precios promocionales y una feria gastronómica en pleno Centro Cívico. Así podrás disfrutar de excelentes opciones gastronómicas como así también de productos regionales comercializados en forma directa por el productor.

¿Por qué es un buen momento para realizar una escapada?

Según Bariloche Turismo, "La nieve acumulada en las pistas se encuentra en un punto ideal, la probabilidad de que los días toquen en su mayoría soleados ayuda a la visibilidad y no habrá tormentas u obstáculos que impidan la visión. Al extenderse el sol por más tiempo se quedan disfrutando la nieve hasta último momento porque el frío no pesa tanto. Y lo más importante es que no hay largas filas de espera puesto que las pistas se encuentran mucho más liberadas y con lugar para aprovechar cada espacio".

Fuente: Ambito