Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de Santa Fe aprobó la exención del pago de sellos

Tras la presentación del Poder Ejecutivo Provincial a la legislatura de una ley que propone eximir del pago del impuesto de sellos a los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre, el presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, Walter Govone, expresó: “si se concreta, bienvenido sea”.

En una entrevista en Cadena Oh!, el referente explicó: “lo de la exención del pago del sellado, del contrato de vivienda, de alquiler, es algo que siempre se vino proponiendo a los diferentes gobiernos provinciales. Aparentemente, lo van a implementar por unos meses, hasta fin de año. La idea siempre es que eso sea permanente. Ya que es una manera de la provincia para contribuir a bajar los costos de aquellas familias que están con el alquiler de la vivienda donde van a habitar. Bienvenido si eso se concreta, después sería interesante que eso se prolongue en el tiempo”.

Y agregó: “Está bien si el gobierno considera que lo debe hacer por 4 meses, bienvenido sea. Y ojalá que el próximo gobierno lo interprete de la misma manera”, deseó Govone.

Por otro lado, enseñó cómo funciona el sistema de cobro de sellos. “El alquiler se va actualizando anualmente con un índice, el índice de contrato-locación, que para el mes de septiembre fue del 113%. El API solicita que cuando se incremente el alquiler también se liquide la proporción del sellado con respecto al inicio del contrato. O sea, el que paga el sellado al comienzo del contrato de un inmueble, no es el único sellado que va a pagar, sino que va a pagar a los 12 meses y a los 24 meses, va a pagar la diferencia de esos incrementos”.

Ley de alquileres

Sobre este tema introdujo que esperan que “la Ley de alquileres en el Senado no salga con modificaciones para que no tenga que volver a Diputados o quede para los próximos años. La verdad es que las expectativas son muchas, pero no sabemos si saldrá tal cual fue girada por los diputados. Veremos qué deciden hoy los senadores en función a esta problemática que es creciente en los últimos años y que se fue acentuando en los últimos meses, por las diferentes situaciones económicas que estamos viviendo”.

Además, confirmó que: “la semana pasada fuimos invitados como sector inmobiliario para participar y exponer. Así lo hizo el presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. Ahí dio su parecer sobre cómo transitar esta coyuntura tan problemática para aquel que quiere alquilar como para aquel que quiere poner un inmueble a alquilar".

Por último, concluyó: “a nosotros, los Corredores inmobiliarios, nos afecta porque hoy hay muy pocos inmuebles que se pueden ofrecer. Y el que quiere alquilar no encuentra y el que quiere ofrecer no quiere tener fijo durante un año un valor. Todos sabemos que mantener fijo un año un valor en esta economía es ir perdiendo entre un 8% o 9% de poder adquisitivo”.

