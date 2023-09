Carolina Losada: “Logramos frenar las atrocidades que el kirchnerismo quiso hacer en el Senado”

La senadora nacional, Carolina Losada, integrante de la bancada de Juntos por el Cambio, se manifestó sobre la actualidad política. De cara a las elecciones provinciales, sentenció: “el tema es que el oficialismo no está interesado en solucionar el problema de la gente”. En este sentido, remarcó: “todas las atrocidades que el Kirchnerismo ha querido hacer, lo hemos logrado frenar”.

Al aire de Cadena Oh!, dio sus impresiones sobre la discusión de la ley de alquileres. “La realidad es que el oficialismo, está tratando de dilatarla. Nosotros lo que queríamos es que se apruebe tal como llegó de diputados. Para que sea tratamiento rápido. La ley actual es una ley muy mala, que perjudica tanto a los propietarios como a los inquilinos. Si vos le cambias media palabra, media coma, tiene que volver a Diputados. Entonces se prolonga. Hay mucha gente que está pendiente de esta ley”.

Ley de Alquileres

Y sumó: “la ley que vino de diputados no es perfecta, pero nosotros lo que queríamos es que se apruebe tal como está, porque es mejor que lo que hay ahora. Para que se termine la incertidumbre y la gente pueda alquilar; así después, con el tiempo, llegar a una ley que sea mucho mejor. Pero en este momento lo que necesita la gente, lo que necesitamos realmente, es que se termine con la incertidumbre. Al oficialismo lo único que le importa es prolongarlo, porque lo único que le interesa es la libertad de Cristina, que safe de todas las causas, el pliego de la jueza Figueroa. Fuera de eso, no hay nada que les importe”.

“Nosotros no tenemos sesión hoy. El oficialismo no llamó a sesión, quizás sea el jueves de la semana que viene. Hoy hay comisión. El oficialismo lo que quiere hacer en comisión, y tienen mayoría para hacerlo, es modificaciones al proyecto de ley. Si esas modificaciones se hacen, vuelve a diputados. Y tarda más todavía. Esto es más angustia para la gente, es más falta de previsibilidad para la gente. Pero, lamentablemente, parece no importarles”.

Disputas políticas en el Senado

Por otro lado, refirió: “desde el Senado lo que podemos hacer, siendo minoría, es frenar el proyecto kirchnerista, que es lo que venimos haciendo. Lo que es importante saber es quién tiene en las manos las llaves para solucionar los problemas, que es el oficialismo, es quien gobierna. Nosotros lo que podemos hacer es frenar, porque ellos siguen siendo mayoría. Entonces, si ellos pretenden dilatar esta situación, la pueden dilatar. Todo lo que Cristina ha intentado hacer para tener impunidad, lo hemos logrado frenar. Todas las atrocidades que el Kirchnerismo ha querido hacer, lo hemos logrado frenar. No tenemos número propio, no tenemos cantidad de senadores para imponer nuestros propios proyectos, si no las cosas serían diferentes”.

“En febrero presenté un proyecto para que se derogue esta ley y se vuelva al régimen anterior hasta tanto tengamos una ley mejor. No fue tratado ni en comisiones. El tema es que el oficialismo no está interesado en solucionar el problema de la gente. Nosotros lo que podemos hacer con nuestro número, que sigue siendo menor, es frenar los proyectos de ellos. No podemos hacer que esto suceda, por ahora, hasta que cambien los números”, remarcó.

“Patricia Bullrich, es una única que puede hacerlo”

De cara a las elecciones de octubre, donde Juntos por el Cambio se juega volver a ser el frente que gobierne la Argentina, indicó: “lo que hay que decirle a la gente es que podemos mejorar, no hay que bajar los brazos. Lo dijo Melconian, él tiene un proyecto, tiene un plan económico para que la Argentina salga del pozo donde está. Es cuestión de nosotros, de que no peguemos saltos al vacío, que votemos a gente que realmente es previsible, que votemos a gente que tiene espalda política, que tiene experiencia, que sabe cómo hacer las cosas. No votemos cosas que no tienen sustento”.

Además, dio su opinión sobre la situación actual de la economía argentina. “La madre de todos los problemas que tenemos es la inflación, nada funciona con inflación. A esa espada de Damocles, la tienen todos los argentinos alquilen o no, vivan donde vivan cuando tienen que ver si el sueldo llega a fin de mes. Un jubilado gana 71 mil pesos y la canasta de jubilados es de 275 mil pesos. Entonces, ¿cómo hace? Es un país productor de alimentos, tiene todo para salir adelante. Lo único que tenemos que tener es un plan concreto, realizable. Que no sea un sueño utópico”.

"Hay algo que está muy mal en este país, en ese lugar nos está dejando el kirchnerismo. Necesitamos orden, en lo económico, en lo institucional. Ese es el proyecto que tiene Patricia Bullrich. Necesitamos poner ya mismo desde diciembre ese proyecto en marcha para que podamos salir del pozo donde estamos. ¿Podemos salir del desastre en el que estamos? Sí, podemos. Pero necesitamos gente seria y con respaldo político. Necesitamos alguien que arregle todo, esa es Patricia Bullrich. Es la única que puede hacerlo”.

Elecciones en Santa Fe

“Es importante lo que va a pasar el domingo en Santa Fe, Unidos para Cambiar Santa Fe va a ser gobierno. Nosotros, entre Maximiliano Pullaro, Mónica Fein y yo, sacamos el 65% de los votos de la provincia en las PASO. Y yo creo que vamos a dar un batacazo el próximo domingo. Por eso es importante que Pullaro tenga el apoyo de Clara García y de todos los diputados provinciales para poder empujar el proyecto. A través de lo que pase en Santa Fe, va a ser un renacimiento de la campaña de Patricia”.

