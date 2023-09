Guillermo May sobre su llegada a Newell's: "Siempre estuve convencido de venir acá"

El jueves pasado, Newell's hizo oficial la llegada de Guillermo May. El delantero de 25 años llegó desde Danubio con el pase en su poder y la Lepra adquirió los derechos federativos y el 65% de los derechos económicos.

Hoy el futbolista se presentó en conferencia de prensa y manifestó: "Siempre estuve convencido de que quería venir a Newell's. Ahora estoy a disposición del entrenador para el próximo cotejo frente a Unión. Vengo en competencia y estoy en perfectas condiciones".

Posteriormente, dialogó con los colegas de 12 a 14 y habló sobre su posición: "Puedo jugar por afuera y como centro delantero. En los últimos tiempos jugué de 9 e hice muchos goles. Por ende, como 9 lo puedo hacer perfecto".

Respecto a su rodaje en el fútbol europeo, el uruguayo señaló: "En las distintas ligas he aprendido cosas y adquirido conocimientos. Hoy me siento cómodo con la experiencia que tengo y me hizo crecer mucho como jugador de fútbol".

Por último, se refirió a la responsabilidad de utilizar el número 9: "No siento una presión. Creo que si hago goles la gente me querrá y sino me insultará, por lo que va más allá del número.