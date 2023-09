Denuncian al frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" por comprar votos

En las últimas horas en la ciudad de Santa Fe se viralizaron imágenes de pulseras, "bolsones" y distintos instrumentos de manipulación del voto, que hacen sospechar la “compra de voluntades” por parte de uno de los frentes mayoritarios de la política santafesina.

Con tal motivo los responsables legales del Frente “Juntos Avancemos” , elevaron una denuncia ante la Secretaría Electoral Provincial , en donde instan a que se investigue la existencia de estas prácticas y el presunto delito de quienes desde el Frente "Unidos para cambiar Santa Fe" estarían fraguando la elección del próximo domingo.

"Al día de hoy, vuelven a circular mensajes en los que punteros de la alianza Unidos Para Cambiar Santa Fe convocan a otros electores a sufragar a este frente a cambio de una suma de dinero", señala el escrito.

El apoderado del frente "Juntos Avancemos", Julián Alloatti, hizo esta presentación este viernes 8 de septiembre ante el Tribunal Electoral en la que amplía la denuncia presentada días atrás.

En cuanto a la utilización de pulseras como nuevo y "sofisticado" método para reconocer a los votantes rentados, la denuncia aclara: "para ello, según la información recibida, a dichos electores se les otorgará una pulsera identificada con un Código QR –similares a aquellas que se utilizan en eventos masivos–, a través de la cual se remite a un número telefónico disponible para recibir una foto con el voto marcado. Es decir, para dar prueba de la elección realizada y así poder recibir el dinero".

La concejala del justicialismo en Santa Fe, Jorgelina Mudallel brindó por la mañana junto a referentes territoriales y representantes legales del Partido Justicialista, una conferencia de prensa en donde dijo: "Hicimos esta denuncia porque queremos garantizar la transparencia del acto electoral. Queremos recordar a la ciudadanía que está prohibido el uso de celulares y eso tiene que ver también con acusaciones que luego de las PASO provinciales evidenciaron el uso de celulares para obtener pruebas y poder cambiar el voto por dádivas económicas, lo cual es muy grave y atenta contra la democracia "

"Muchas veces en mis recorridos por la ciudad mucha gente me pregunta "cuánto pagamos" por el voto. Lo que da cuenta de que hay quienes lo hacen. Nosotros respondemos que no pagamos y que es muy grave interferir ante la decisión democrática de los ciudadanos de manera económica, es algo que no debe ocurrir", agregó Mudallel.

"La ciudadanía debe acercarse a votar y poder tener la convicción de que los resultados electorales que se den este domingo no estén influenciados por ningún tipo de práctica que atente contra la democracia " dijo para finalizar, la concejal del justicialismo santafesino.

En la presentación de Juntos Avancemos se añaden como prueba las fotografías mencionadas y se solicitan medidas para evitar estos supuestos ilícitos, inclusive la intervención de la fuerza pública.