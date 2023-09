Estatización de YPF: el Gobierno apelará el fallo emitido por la jueza Preska

El Gobierno nacional apelará "inmediatamente" el fallo emitido este viernes por la jueza neoyorquina Loretta Preska en una causa por la estatización de YPF, en el que determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento cercano a los US$16.000 millones al fondo Burford Capital por la expropiación y recuperación del Estado de la petrolera, ocurrida en 2012.

"El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska", sostuvo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, a través de su cuenta en la red social X (exTwitter), ni bien se conoció la sentencia.

"El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres", expresó Cerruti.

En la misma línea que lo informado por Cerruti,el estudio de abogados Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina en la demanda de Burford Capital, manifestó "su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito" de Nueva York y ratificó "la intención de apelar la sentencia".

Al respecto, el abogado Robert Giuffra, socio del estudio Sullivan & Cromwell, aseguró que "la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso".

"Este litigio, que versa sobre los derechos de ex accionistas de una sociedad argentina bajo los estatutos de esa sociedad argentina no debería tramitar en un tribunal de EE.UU., en particular cuando el derecho argentino vigente exige que este tipo de controversias sobre derecho argentino deben ser decididas por los tribunales argentinos", agregó Giuffra en una nota de prensa.

En ese sentido, el abogado ratificó la decisión de apelar la sentencia "ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito" y señaló que "confiamos que corregirán los errores fundamentales de la corte de distrito".

El 31 de marzo último Preska había fallado en contra del país y eximido de responsabilidades a YPF, al haber determinado incumplimiento de contrato por parte del gobierno argentino, y sólo quedaba saber el monto de la sentencia de primera instancia, que la magistrada aún no determinó.

Este viernes fue un poco más allá con el alcance del fallo y consideró que "el cálculo del profesor Fischel" (una de las formulas expuestas en el juicio) del precio pautado de la indemnización "es correcto y se basa en la relación precio/ingresos requerida por Fórmula D", sentenció, sin precisar montos.

Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el Grupo Petersen.