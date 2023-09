"La relación salario - cuota hace que padres y docentes estemos enfrentados", afirmó Bayúgar

Una nutrida protesta se realizó el miércoles pasado por la noche frente a la entrada del Colegio La Salle para reclamar por el aumento en las cuotas del colegio. Según los padres y madres que llegaron hasta la institución, los precios alcanzan cifras “exorbitantes” que rondan los 80 mil pesos.

"Hubo una reunión con el ministro de Educación. Qué actitud va a tener el ministerio en un futuro, no lo sabemos. Lo que nosotros pedimos al ministro es que congele las tarifas y cuotas de las escuelas privadas de acá a fin de año. Mientras el gobierno nacional está en un esfuerzo de congelar precios de servicios, de prepagas, devolver el IVA, elementos que hacen a la compensación económica frente a la devaluación e inflación, el gobierno de la provincia pareciera ser que está auspiciando el aumento de las cuotas", apuntó Pedro Bayúgar, secretario general de SADOP.

"Por un lado esa cuestión debería tener un grado de coherencia. Por otro lado el incremento de los salarios con relación a las cuotas no tiene mucha fundamentación. En un gran porcentaje el servicio de enseñanza privada tiene un límite para todas las escuelas; además el 90 por ciento de los salarios están subsidiados o con aporte estatal, no hace al costo educativo y no justifica el aumento de la cuota", detalló.

"El límite es arbitrario o caprichoso, es el 8 por ciento del sueldo de maestro de grado, jornada simple sin antiguedad. Podría ser cualquier otro, porque el salario no hace al costo educativo. No se sabe bien de dónde sale ese porcentaje", apuntó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Planteamos en paritarias que se trate el límite, que está bien que lo haya, pero que no sea el salario, sino otras referencias que hagan al costo educativo, como el mantenimiento de los edificios. La relación salario - cuota, hace que padres y docentes estemos enfrentados, porque los padres piensan que cuando aumenta el salario aumenta la cuota, pero no debería ser así".

"Es un enfrentamiento ficticio y que no debería ser así, ambas partes bregamos por la educación del chico. Las cuestiones administrativas se deberían resolver con otros parámetros. Es como decir que las cuotas serían en función del ingreso del padre, lo que sería antipático. La calidad educativa está dada en función del buen ambiente escolar, si hay enfrentamientos y tironeos, ese conflicto no aporta", dijo por último.

Escuchar también audio completo: